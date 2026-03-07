Publicidad

Capturan a sujeto en Santa Fe con más de COP 600 millones ocultos en una maleta

Se desconoce si el objetivo de este hombre era financiar actividades políticas.

Redacción Bogotá
07 de marzo de 2026 - 03:27 p. m.
El ciudadano quedó a disposición de la Fiscalía.
Foto: Policía de Bogotá
La Policía Metropolitana de Bogotá informó que en las últimas horas un hombre de 35 años fue sorprendido con COP 631 millones en fajos de billetes ocultos dentro de una maleta.

Las labores de control permitieron el hallazgo y posterior captura de este hombre, quien justificó que venía de la ciudad de Medellín para comprar oro y joyas, sin soportar el origen de este dinero.

Esta persona fue trasladada a la URI de Puente Aranda, donde quedó bajo disposición de la Fiscalía y deberá responder por el delito de lavado de activos.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en lo corrido de este año han registrado 20 casos de incautación de dinero por un total de COP 2.924 millones, dejando 28 capturas, de las cuales 18 personas quedaron en libertad, 9 pendientes con medida intramural y una bajo arresto en centro carcelario.

Del total de casos, destaca el hallazgo de COP 434 millones en Montería (Córdoba) en un vehículo particular; de COP 243 millones en Puerto Triunfo (Antioquia) dentro de una camioneta; o de la incautación de COP 212 millones en una motocicleta en La Pintada (Antioquia).

Las autoridades destacan estos operativos con el fin de prevenir delitos como lavado de activos y posible financiación irregular de actividades políticas en el marco de las elecciones de este 8 de marzo.

