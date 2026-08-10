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Así cayeron dos ‘rompevidrios’ tras un hurto de $15 millones en Chapinero

Los sujetos rompieron la ventana de una camioneta para llevarse un bolso con varios elementos. Tras un plan candado, fueron interceptados por la Policía y enviados a prisión.

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Redacción Bogotá
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10 de agosto de 2026 - 08:23 p. m.
El operativo en Chapinero permitió interceptar a los dos sospechosos y recuperar elementos avaluados en cerca de $15 millones.
El operativo en Chapinero permitió interceptar a los dos sospechosos y recuperar elementos avaluados en cerca de $15 millones.
Foto: Policía metropolitana de Bogotá
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Las autoridades capturaron en Chapinero a dos hombres, de 27 y 31 años, luego de que presuntamente rompieran la ventana de una camioneta y sustrajeran un bolso con varios elementos. El caso corresponde a la modalidad de hurto conocida como ‘rompevidrios’. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron en la calle 73 con carrera 9.

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La víctima se percató de lo ocurrido e intentó impedir que los hombres escaparan en el automóvil en el que se movilizaban. Sus llamados de auxilio alertaron a las patrullas que realizaban labores de vigilancia en el sector.

La Policía activó entonces un plan candado que permitió ubicar e interceptar a los sospechosos poco después. Durante el procedimiento fueron recuperados los elementos hurtados, avaluados en cerca de COP 15 millones. Según las autoridades, uno de los hombres registraba antecedentes por el mismo delito.

Tras la captura, ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez les impuso medida de aseguramiento por hurto calificado y agravado.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

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Por Redacción Bogotá

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Así cayeron dos ‘rompevidrios’ tras un hurto de $15 millones en Chapinero

 

Olegario (51538)Hace 2 horas
Y por qué no les muestran las chuspas a estas lacras? Ah, sí, uno de los "logros" de esos vagos de la Corte Constitucional y de los de los DD.HH. (los mismos que critican a Bukele) siempre tan prestos a defender los derechos de los criminales y relegando a un segundo o tercer plano los derechos de las víctimas.
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