Así cayó ‘El Coste’, sicario de conductores informales en Ciudad Bolívar

Luego de una investigación de nueve meses y la recopilación de material probatorio mediante labores de campo, vigilancias, análisis de información, entrevistas, declaraciones juramentadas y fuentes humanas, las autoridades descubrieron el actuar criminal de una banda delincuencial, responsables de varios delitos contra la vida de conductores informales en Ciudad Bolívar. El sicario de la organización, tenía un amplio prontuario criminal.

¿Qué se sabe?

Como resultado de estas investigaciones, las autoridades establecieron que el modus operandi de los delincuentes consistía en ubicar a los transportadores informales de sectores como Ensueño, Tres Esquinas, Mochuelo y Candelaria La Nueva, a quienes posteriormente extorsionaban, exigiéndoles dinero bajo amenazas contra su vida.

En esos momentos, si el conductor no llegaba a acceder a esas peticiones, los delincuentes lo asesinaban. Al parecer, a las víctimas les pedían alrededor de $50.000 semanales y hasta el momento se les atribuye tres homicidios en la localidad.

La justicia llegó tras 9 meses ​de investigaciones que permitieron desarticular una peligrosa banda dedicada a la extorsión y el homicidio de transportadores informales.



Entre los capturados está alias ‘El Coste’, ahora pagará tras las rejas. pic.twitter.com/WUZpiAezq2 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 9, 2025

¿Cómo fue la captura?

Según indicaron las autoridades, entre los capturados se encuentra alias ‘El Coste’, presunto sicario de esta organización delincuencial y señalado de ser el encargado de cometer los homicidios contra los conductores. Además, este individuo tiene una orden judicial vigente por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y extorsión.

Lo anterior, tras los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo de este año, en el que asesinó a un conductor e hirió a una pasajera cuando cubría la ruta Mochuelo - Quintas del sur.

Durante los allanamientos, los delincuentes le dispararon a las autoridades cuando notaron la presencia de los uniformados. En el momento, las autoridades incautaron:

50 kilos de marihuana.

20 gramos de Tusi.

Dos armas traumáticas.

Cuatro celulares.

Dos computadores.

Grameras.

Elementos de dosificación.

Tras los hechos, a uno de los capturados le imputaron los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y extorsión. A los demás integrantes les atribuyeron cargos por tráfico de estupefacientes y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Cabe resaltar que, a dos de los delincuentes, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según las autoridades, en lo corrido de este año, han capturado a 164 personas por extorsión, lo cual representa una reducción del 20% con 314 casos menos en comparativo al 2024.

