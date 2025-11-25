Así cayó la banda del ‘carro rojo’, responsables de ocho hurtos violentos en la capital

Las autoridades recuperaron un vehículo robado e incautaron dos más. Foto: Policía de Bogotá

Desayunando en una cafetería de la av. Primero de Mayo, fue como patrullas de la Policía de Bogotá encontraron a siete delincuentes involucrados en un hurto ocurrido horas antes en Teusaquillo. Una inspección más detallada a los capturados reveló que estaban involucrados en múltiples robos.

Según informó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los delincuentes robaron una camioneta de alta gama en modalidad de atraco. Mediante la revisión de cámaras, las autoridades siguieron el rastro de los asaltantes, quienes se habían dirigido a la av. Primero Mayo con 50, donde fueron capturados.

Durante el procedimiento de captura por los delitos de , se logró recuperar el vehículo que había sido hurtado y dos carros más de color rojo en los que se movilizaban. “Es de resaltar que este grupo delincuencial, integrado por dos extranjeros y cinco colombianos, una vez cometían estos hechos, abandonaban los vehículos en vía pública o en parqueaderos de la zona para evadir los controles de las autoridades”, señaló Cristancho.

En el expediente de estos sujetos, las autoridades lograron rastrear al menos ocho hurtos violentos. Tras su captura, la Policía informó que, en las próximas horas, los capturados serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

Sobre este caso, el alcalde Carlos Fernando Galán, pidió a la ciudadanía denunciar con a las autoridades a estos delincuentes, en caso de haber sido víctimas. Detalló que cometían sus crímenes en un Renault Scala rojo y un Mazda 3 rojo. “Quiero pedirles a los ciudadanos que hayan sido víctimas de hurto violento de sus vehículos en las últimas semanas que se comuniquen al teléfono 3058175671 de la SIJIN con el fin de que nos ayuden a ampliar la información que nos permita dejarlos tras las rejas”, señaló en sus redes sociales.

Cayeron los ladrones de carros de la banda del carro rojo



En la madrugada de hoy @policiabogota recuperó 3 carros hurtados y capturó en flagrancia a 7 individuos relacionados con el hurto de vehículos en las últimas semanas.



Estos delincuentes cometían sus crímenes en un… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 25, 2025

Siete de cada 10 capturados por robo de vehículos en Bogotá, quedan libres

En un día en Bogotá, se roban más de 11 carros y 15 motos. Y es que el hurto de vehículos es un delito que persiste en la capital, así como el negocio que lo respalda: la venta de autopartes. Para combatirlo, las autoridades han desplegado unidades especiales para ponerle freno a esta modalidad de hurto que afectó, en lo que va del año, a más de 8.000 ciudadanos.

Los datos son claros: solo el noviembre de este año, la Policía ha logrado capturar a 48 personas y recuperar 43 vehículos, un dato que parece menor ante el volumen de denuncias, pero que hace parte de las acciones destinadas a reducir este flagelo que sigue azotando a los bogotanos.

Aunque las cifras reportan una reducción en el hurto a vehículos del 24 %, es decir (892 hurtos menos que el 2024) y de motocicletas en 17 % (887 casos menos), este año reportan más de 5.200 robos a motocicletas y 3.200 vehículos.

En lo corrido del año, informó la Policía, se han capturado a 390 personas por hurto a automotores y se han recuperado 2.269 automóviles y motocicletas. No obstante, el panorama de acceso a la justicia, no es alentador.

La Secretaría de Seguridad asegura que de cada 10 capturados, 7 quedan libres, sentenciando así un panorama que asegura el 70 % de impunidad.

“Hacemos un llamado al Congreso a revisar las normas vigentes, pues de cada 10 capturas por hurto a vehículos, 7 quedan libres”, indicó la cartera de Seguridad.

