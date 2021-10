Allix, después de tener complicaciones en la incursión a la vida laboral, por fin pudo celebrar que con su documento de identidad el Estado la reconociera como una mujer al poder cambiar, en un trámite corto, los componentes de nombre y sexo antiguos.

Esto lo logró gracias al proceso “Reafírmate: El Chuchú de la Cédula” de la Secretaría Distrital de Integración Social, con el cual se busca que, durante 2021, 170 personas transgénero puedan cambiar su cédula y avanzar con el compromiso por la diversidad sexual en Bogotá.

Yo me presenté en varios trabajos, pero por la cédula no me recibían, pasé mi hoja de vida a dos call center y era una situación muy tediosa: me decían que primero tenía que hacer el cambio de nombre y sexo en la cédula para que todo quedará con mi nombre de mujer”, contó Allix después de realizar el trámite.

Para hacer el trámite, que es gratuito, ella contó con el acompañamiento de la subdirección para Asuntos Lgbti de la Secretaría de Integración. “Fue una felicidad mutua, ella está feliz del proceso y nosotros estamos felices de estar acompañándola. Desde Integración Social reconocemos que este es un derecho”, aseguró el encargado de esa división, Juan Andrés Moreno.

“La Subdirección LGBTI me ayudó con el proceso, me guiaron y me mostraron los diferentes programas. El proceso fue corto, aproximadamente fueron dos semanas. Por cosas personales y monetarias no había podido realizarlo”, dijo al respecto Allix.

¿Cómo hacer este trámite?

Para realizar este proceso, quienes estén interesados deben inscribirse en un enlace que suministra la Subdirección para Asuntos LGBTI y después, según el orden de inscripción, se beneficiarán 170 personas por año para llegar a 680 durante el cuatrienio (2020-2023).

Posteriormente, se hace una identificación y caracterización en la que las personas reciben una asesoría individual sobre el proceso, cómo superar barreras de acceso y reafirmar el derecho a la personalidad jurídica.

Y finalmente, la Secretaría hace un acompañamiento a la notaría para que se realicen los trámites de declaración extrajudicial y escrituración, luego se revisa que los documentos estén correctos para realizar el cambio en el Registro Civil y se programa la cita para corregir su cédula ante la Registraduría.

El término “Chuchú” proviene de la jerga trans y significa realizar un trámite o un procedimiento.