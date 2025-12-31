Así fue el aparatoso accidente en túnel Buenavista de la vía Villavicencio-Bogotá

Dos motociclistas resultaron lesionados Foto: Coviandina

Un grave accidente de tránsito en la tarde del 30 de diciembre obligó al cierre por varias horas de la vía Villavicencio-Bogotá. Cámaras de seguridad del túnel Buenavista, grabaron el momento en que dos motociclistas pierden el control del vehículo y caen aparatosamente sobre la vía.

La copiloto es quien se levanta luego del accidente y auxilia al conductor arrastrándolo a un costado de la carretera. El impacto fue tal, que la grabación evidencia como la motocicleta termina incendiada metros más adelante.

Por fortuna, las dos personas no revistieron gravedad alguna en su salud y fueron trasladas al centro asistencial más cercano.

Desde la concesión Coviandina informaron que casi una hora después, el tráfico vehicular fue normalizado por este sector vial.

#VÍAALLLANO. En vídeo quedó registrado el momento exacto del accidente de motocicleta que terminó en llamas la tarde de ayer 30DIC, en el túnel Buena Vista. Uno de los involucrados que sufrio golpes leves, se acercó a su acompañante, quien permanecía inmóvil en el piso y lo… pic.twitter.com/Cqls3yVeMk — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) December 31, 2025

Desde la dirección de Tránsito de la Policía confirmaron la masiva salida de pasajeros por vías como la calle 80, Autopista Sur y la vía al Llano. De acuerdo con la general, Susana Blanco, aún no se contempla la aplicación de reversibles sobre las vías. “En el momento en que veamos la necesidad de estos manejos de tráfico, los habilitaremos y se hará de manera coordinada con las autoridades locales”.

Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, diciembre es el mes que mayor índice de siniestralidad tiene con pérdidas de hasta 500 vidas.

