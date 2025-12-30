Interpol emitió circular roja contra Paola Fernández por homicidio de Jaime Moreno

Paola Fernández, presunta determinadora en el crimen de Jaime Esteban Foto: Redes sociales

Solo unas horas después de que la Fiscalía General de la Nación hizo la solicitud, la Interpol emitió circular roja en contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, conocida como “la mujer del disfraz azul” y quien volvió a estar implicada en el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido en Bogotá el pasado 31 de octubre de 2025.

La solicitud fue formalizada por la Fiscalía ante Interpol tras nuevos avances y conclusiones en medio de la investigación del caso. Durante las nuevas pesquisas, el ente acusador estableció que la mujer de nacionalidad extranjera habría actuado como determinadora del homicidio de Moreno. Lo anterior, debido a que según la declaración de los testigos del crimen, Kleidymar Paola Fernández instó en varias oportunidades a los otros detenidos para que agredieran a la víctima.

Esta medida amplía la búsqueda internacional de Fernández a los 196 países miembros de la organización, con el objetivo de lograr su captura, extradición o entrega ante las autoridades colombianas.

Bajo esta misma línea, según informó la delegada para la Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, la inclusión de Fernández en la circular roja responde a su presunta participación como determinadora del crimen, es decir, una persona que habría instigado o influido directamente en las acciones de los agresores que golpearon fatalmente a Moreno.

Aunque en la captura inicial, tras el homicidio de Moreno, Fernández fue detenida junto a Juan Carlos Suárez y otra mujer, las autoridades la dejaron en libertad por la falta de pruebas que hubo en su momento para vincularla al proceso.

Sin embargo, con el transcurso de las indagaciones, las audiencias en contra de los detenidos por el crimen (Juan Carlos Suárez y Ricardo González) han establecido que la mujer sí tuvo participación directa en el crimen, al presuntamente instigar a Suárez para que golpeara a la víctima.

Caso Jaime Moreno

El joven universitario, de 20 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, perdió la vida tras recibir una brutal golpiza en plena vía pública. La Fiscalía ya imputó cargos por homicidio agravado contra los dos hombres inicialmente capturados por el caso.

Los detenidos por ser los presuntos autores del homicidio de Jaime Moreno son Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quienes acaban de ser llamados a juicio oral para comprobar o descartar su culpabilidad en el homicidio.

