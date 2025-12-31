Buscan a conductor que arrolló a joven de 22 años tras pasarse un semáforo en rojo

Dayana salía de trabajar como mesera en un restaurante de Chapinero. Foto: Gustavo Torrijos

Un aparatoso accidente ocurrió el lunes 29 de diciembre sobre las 10:30 p. m. Cámaras de seguridad de la calle 76 con carrera séptima, evidenciaron el momento en que una joven cruza el paso peatonal, pero dos conductores, quienes omiten el semáforo en rojo, terminan arrollándola.

En el video se observa a detalle como ella frena al notar la imprudencia de la motocicleta, pero queda en medio de la vía. Es entonces cuando una camioneta de color negro, quien también omite el semáforo en rojo, termina golpeándola fuertemente y dejándola tendida en el piso.

De acuerdo con su padre, su hija Dayana Michelle Galindo de 22 años, está en estado delicado de salud, pues presenta fracturas de tibia y peroné, luxaciones en cadera y fractura en la cabeza con herida abierta.

Esa noche, cuenta, Dayana salía de trabajar como mesera en un restaurante de Chapinero. Ahora, su familia pide al responsable, se entregue a las autoridades.

Tan solo en lo corrido del 2025 se han reportado 18 fallecidos y 192 heridos por siniestros viales en los que el conductor estaba en estado de embriaguez. Para diciembre de 2024,se registraron 6 fallecidos y 22 lesionados en siniestros viales asociados a algún estado de embriaguez.

Y aunque pareciera que habría una conciencia de los fatales riesgos de manejar alcoholizado, aún no se logra la suficiente reflexión: solo en 2025 se aplicaron 154.513 pruebas de alcoholemia en Bogotá, de las cuales 1.378 resultaron positivas.

“Dispondremos de 20 puestos de prevención para actividades de control a la velocidad, embriaguez y verificación de documentos en las 9 salidas y entradas de Bogotá y los 11 corredores”, señaló la Policía de Tránsito de Bogotá.

