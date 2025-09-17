Así fue el rescate de un impresionante jaguar en la cuenca baja del río Bogotá

Jaguar, Panthera onca, fue rescatado el pasado 6 de septiembre. Foto: CAR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un impresionante avistamiento de un jaguar se registró entre Tocaima y Apulo, Cundinamarca, a inicios de mayo. El reporte de la comunidad llevó a un operativo de rescate que duró varios meses y terminó con éxito, permitiendo el rescate para su recuperación y pronta liberación.

Le puede interesar: Cinco reclusos murieron tras el incendio y motín en estación de Policía de Funza

Así lo dio a conocer la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), autoridad ambiental que logró rastrear al jaguar, instalando cámaras trampa en la zona en donde los ciudadanos reportaron la presencia del imponente animal, una panthera onca.

Cabe resaltar que de las cinco especies de su género, esta es la única que se encuentra en América. También es el más grande del continente y el tercero a nivel mundial, solo superado por el tigre y el león.

#Cundinamarca Un impresionante avistamiento de un jaguar se registró entre Tocaima y Apulo, Cundinamarca, a inicios de mayo. El reporte de la comunidad llevó a un operativo de rescate que duró varios meses y terminó con éxito, permitiendo su rescate. pic.twitter.com/39CjBwqQeD — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) September 17, 2025

¿Cómo fue el rescate?

Una vez identificadas las huellas del jaguar, se inició un rastreo de sus desplazamientos, lo que permitió recopilar la información necesaria para confirmar la presencia del felino. “Se trata de un macho adulto de 95 kilogramos, en buena condición corporal, que fue atendido por profesionales especializados en fauna silvestre. Durante la intervención se realizaron valoraciones clínicas y comportamentales iniciales, y actualmente se adelantan análisis genéticos, exámenes médicos y estudios etológicos para establecer su origen”, indicó la corporación.

Alfred Ballesteros, director de la CAR aseguró que el jaguar comenzó un proceso de evaluación y valoración etológica y clínica, con el objetivo de evaluar sus condiciones y determinar las acciones necesarias para su liberación en un entorno natural seguro.

Ya que esta especie se encuentra clasificada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido principalmente a la pérdida y fragmentación de su hábitat, así como a la cacería ilegal, la CAR instó a la ciudadanía a seguir reportando cualquier avistamiento de este tipo.

”Hacemos un llamado a las comunidades a reportar de manera oportuna cualquier avistamiento o situación que pueda poner en riesgo a especies amenazadas. El trabajo conjunto con la comunidad es fundamental para garantizar la protección de la fauna silvestre” subrayó el Director de la CAR.

Hoy quiero contarles que el jaguar que fue avistado días atrás en la cuenca baja del río Bogotá fue rescatado con éxito y se encuentra a salvo.



Se trata de un felino adulto en buen estado de salud que ahora es valorado por nuestros expertos para gestionar su liberación.🐾… pic.twitter.com/M84rf7EsMz — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) September 17, 2025

Le puede interesar: Hay menos suicidios en Bogotá, pero las mujeres son quienes más lo intentan

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.