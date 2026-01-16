Logo El Espectador
Bogotá

Así fue el violento robo que terminó en choque múltiple y la muerte de tres personas

Cámaras de seguridad registraron los momentos previos al fatal accidente que dejó dos adultos mayores y un delincuente muertos.

Redacción Bogotá
16 de enero de 2026 - 10:43 p. m.
El hurto ocurrió en Engativá.
Foto: Redes sociales
En la tarde del jueves 15 de enero en la avenida carrera 68 con calle 72, se registró un trágico accidente en el que murieron tres personas. El hecho ocurrió luego de un violento hurto, donde en las últimas horas se conocieron imágenes.

De acuerdo con cámaras de seguridad del sector, se evidenció cómo dos ladrones abordaron con armas a un conductor y lo obligan a entregar sus pertenencias. Según testigos, la víctima decidió perseguirlos en su camioneta, con el infortunio de que terminó chocándolos y generando que la motocicleta donde huían impactara contra un automóvil gris.

“El siniestro se presenta, al parecer, como consecuencia de un hurto ocurrido momentos antes en este eje vial. En el lugar se adelantan las investigaciones para establecer con claridad la secuencia de los hechos y las responsabilidades correspondientes”, señaló el coronel Jhon Zambrano, comandante operativo de control y reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Clara Lucía León y Santiago Rodríguez, ambos de 68 años. Él murió en el lugar, mientras su esposa alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas. Mientras tanto, uno de los ladrones murió y el otro fue llevado a un hospital donde se recupera y será judicializado.

El hecho generó el colapso de las vías aledañas en plena hora pico. Fue necesario el uso de maquinaria de gran capacidad para retirar los automotores, mientras las autoridades realizaban el levantamiento de los cuerpos.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí.
Seguridad

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

 

hramirez(35380)Hace 5 minutos
Jajaja el hecho que la gente no denuncie, no quiere decir que hayan bajado los delincuentes.
Olegario (51538)Hace 52 minutos
Murieron los cuchitos y una rata se salvó. Qué vaina, la gente desesperada con la impunidad de la ley llevada a extremos increíbles por los tales jueces a quienes, a propósito, nadie los ronda, Son intocables.
  • Lucas Gomez(25993)Hace 21 minutos
    Poner en riesgo la vida de terceros para proteger sus bienes demuestra que usted es igual de delincuente tanto a los ladrones como al asesino.
