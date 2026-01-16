Así fue el violento robo que terminó en choque múltiple y la muerte de tres personas

El hurto ocurrió en Engativá. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde del jueves 15 de enero en la avenida carrera 68 con calle 72, se registró un trágico accidente en el que murieron tres personas. El hecho ocurrió luego de un violento hurto, donde en las últimas horas se conocieron imágenes.

Lea más: Video revela los segundos previos al choque múltiple en la avenida 68 que dejó tres muertos

De acuerdo con cámaras de seguridad del sector, se evidenció cómo dos ladrones abordaron con armas a un conductor y lo obligan a entregar sus pertenencias. Según testigos, la víctima decidió perseguirlos en su camioneta, con el infortunio de que terminó chocándolos y generando que la motocicleta donde huían impactara contra un automóvil gris.

“El siniestro se presenta, al parecer, como consecuencia de un hurto ocurrido momentos antes en este eje vial. En el lugar se adelantan las investigaciones para establecer con claridad la secuencia de los hechos y las responsabilidades correspondientes”, señaló el coronel Jhon Zambrano, comandante operativo de control y reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Clara Lucía León y Santiago Rodríguez, ambos de 68 años. Él murió en el lugar, mientras su esposa alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero falleció a causa de la gravedad de las heridas. Mientras tanto, uno de los ladrones murió y el otro fue llevado a un hospital donde se recupera y será judicializado.

Le puede interesar: Capturan en Ciudad Bolívar a hombre señalado de agredir física y sexualmente a su pareja

El hecho generó el colapso de las vías aledañas en plena hora pico. Fue necesario el uso de maquinaria de gran capacidad para retirar los automotores, mientras las autoridades realizaban el levantamiento de los cuerpos.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.