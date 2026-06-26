Así fue la compleja restauración del Templete al Libertador, ícono del centro de Bogotá

Especialistas del IDPC y del Cuerpo Oficial de Bomberos restauraron el Templete al Libertador tras años de acumulación de suciedad y biodeterioro. Foto: IDPC

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Después de varios años sin recibir una limpieza integral, el Templete al Libertador, ubicado en el Parque de los Periodistas, volvió a lucir gran parte de sus características originales gracias a una intervención liderada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

La restauración se concentró en recuperar las superficies del monumento, construido entre 1883 y 1886 para conmemorar el centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Diseñado por el arquitecto italiano Pietro Cantini e inspirado en el templo de Vesta, en Roma, es considerado una de las obras más representativas de la arquitectura en piedra del siglo XIX en Colombia.

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Una intervención con retos técnicos

Los trabajos requirieron una planeación especial debido a las dimensiones y características del monumento. Antes de iniciar las labores, el IDPC y el Cuerpo Oficial de Bomberos evaluaron el ingreso de maquinaria pesada al parque, verificaron la resistencia del adoquín y diseñaron un operativo para intervenir la estructura sin afectar el espacio público ni poner en riesgo a los peatones.

En total participaron 13 personas, quienes utilizaron una canasta elevadora y sistemas de comunicación permanente para trabajar de forma segura sobre una estructura de varios metros de altura.

El proceso comenzó con una evaluación del estado de conservación del templete. Posteriormente se realizó la limpieza de la cúpula con agua a baja presión y la aplicación controlada de biocidas para retirar líquenes, microorganismos y otros depósitos acumulados durante años sobre la piedra.

La intervención también incluyó la eliminación de grafitis en el pedestal, el lavado de las superficies pétreas y el mantenimiento de la puerta de madera. En la escultura de Simón Bolívar, elaborada en bronce, los especialistas aplicaron una capa de cera microcristalina para proteger el material frente al deterioro ambiental.

Durante las jornadas de trabajo, decenas de peatones y turistas se detuvieron a observar la intervención. Muchos manifestaron sorpresa al ver nuevamente los colores y detalles arquitectónicos del templete, ocultos durante años por la suciedad y el biodeterioro.

Según el IDPC, la recuperación del monumento busca no solo prolongar la vida útil de este Bien de Interés Cultural, sino también fortalecer el vínculo de los ciudadanos con uno de los espacios históricos más representativos de Bogotá.

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