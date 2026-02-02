Así fueron las pruebas del Transmicable en San Cristóbal: ¿cómo van las obras?

Con corte al 2 de febrero, la obra registra un 83,65 % de avance. Foto: IDU

Este lunes el IDU inició con las pruebas de alineación y calibración de niveles en las zonas de tránsito de las cabinas dentro de las tres estaciones del Transmicable de San Cristóbal, para garantizar su correcta entrada y salida. La verificación se realizó con el movimiento de la cabina de mantenimiento y la de pasajeros en la línea.

“El proceso es secuencial y lento y avanza progresivamente desde la estación Altamira, pasando por cada una de las torres hacia las demás estaciones”, destacó la entidad distrital.

El proyecto Transmicable de San Cristóbal avanza hacia su recta final con un progreso contractual del 83,65 %, según el más reciente balance entregado por la Alcaldía de Bogotá, con corte al 26 de enero de 2026.

De acuerdo con el Distrito, el sistema fue recibido en enero de 2024 con un avance de apenas el 5,52 %, lo que obligó a reactivar frentes de obra, ajustar cronogramas y acelerar procesos técnicos para recuperar el tiempo perdido.

A detalle, las estaciones 20 de julio y La Victoria avanzan con un 79 %. Mientras que la última estación de Senderos de Altamira va en un 80 % de avance.

En materia de infraestructura, el proyecto ya completó el izaje de las 21 torres que sostendrán el sistema, así como el halado, tendido y empalme de cerca de seis kilómetros de cable, un componente técnico fundamental para el funcionamiento del sistema. Estos avances permiten iniciar etapas posteriores asociadas a las pruebas de operación y de seguridad, fundamentales para garantizar la operación comercial.

No obstante, el porcentaje evidencia que aún resta un tramo importante de obra civil y de adecuaciones urbanas, en un contexto en el que la comunidad espera que el proyecto no solo se traduzca en un medio de transporte eficiente, sino en una mejora integral del entorno.

El TransMiCable de San Cristóbal se suma a la apuesta de la ciudad por sistemas de transporte por cable como alternativa para zonas de ladera históricamente desconectadas. Sin embargo, su avance ocurre bajo la lupa de una ciudadanía que ha visto cómo grandes proyectos de infraestructura acumulan retrasos y sobrecostos.

