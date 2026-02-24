Registre su bicicleta en 2026: así puede hacer el trámite y protegerla ante robos

Este registro busca fortalecer la seguridad de los ciclistas y agilizar los procesos de devolución cuando se reporta un robo. Foto: Policía metropolitana de Bogotá

Si circula en bicicleta por Bogotá, el Registro Bici es un trámite clave para proteger su vehículo en caso de hurto y facilitar su recuperación. El proceso puede hacerse en línea en pocos minutos o de manera presencial en puntos habilitados, y permite asociar los datos del propietario con los de la bicicleta. Este sistema es utilizado por la Policía, la Fiscalía y otras autoridades para identificar bicicletas recuperadas y agilizar su devolución.

¿Dónde se puede hacer el registro presencial?

El Registro Bici puede realizarse en los puntos en vía habilitados por la Secretaría Distrital de Movilidad, cuyas ubicaciones están disponibles en la plataforma oficial: registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co

Además, los Centros Locales de Movilidad funcionan como puntos permanentes para este trámite. La atención se presta el primer día hábil de cada semana, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m., y los jueves, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

¿Cómo hacer el Registro Bici de manera virtual?

El trámite también puede realizarse de forma virtual a través de la plataforma oficial. Para ello, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a: https://registrobicibogota.movilidadbogota.gov.co/rdbici/#/login

Crear un usuario e iniciar sesión.

Registrar los datos de la bicicleta: marca, color, tipo, número serial del marco y modelo.

Diligenciar la declaración juramentada.

Cargar cuatro fotografías diferentes del vehículo.

Una vez finalizado el proceso, el sistema envía el comprobante al correo electrónico del usuario, el cual también puede descargarse desde la opción “Mis bicicletas”.

¿Cómo funciona el traspaso de una bicicleta?

El sistema permite realizar el traspaso del registro en caso de venta o cambio de propietario. Para hacerlo, el nuevo dueño debe estar registrado en la plataforma y aceptar el traspaso.

Recomendación para ciclistas

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda que el Registro Bici es una herramienta fundamental para prevenir el comercio ilegal de bicicletas y fortalecer la seguridad en la ciudad. Mantener los datos actualizados facilita la recuperación del vehículo y respalda la propiedad ante las autoridades.

