Así funcionan los servicios de autocuidado para habitantes de calle en San Bernardo

El servicio de Autocuidado Tercer Milenio ya ha impactado a 8 mil habitantes de calle menores de 29 años. Una iniciativa liderada por Integración Social que forma parte del Proyecto Urbano Integral de San Bernardo, impulsado por la Alcaldía para mejorar las condiciones sociales y urbanas del sector de San Bernardo.

Lo que empezó como un plan piloto en diciembre de 2025, con tres atenciones a la semana, ya pasó a cinco días, con cerca de 300 atenciones diarias entre las 6:00 a.m a 2:00 p.m., en el parqueadero subterráneo del parque Tercer Milenio.

“Estamos atendiendo todos los días, de lunes a viernes. Nosotros tenemos que avanzar en la inclusión de esta población y esto lo estamos demostrando con esta oportunidad, queremos generar un polo de inclusión en la zona más difícil y cambiar el centro de la vida del barrio San Fernando”, manifestó el secretario, Roberto Angulo.

Con la implementación de este servicio, las y los habitantes de calle no solo reciben servicios de baño e higiene, sino también atención básica en salud, alimentación, acompañamiento psicosocial y orientación institucional.

Incluso, el programa Bogotá en Forma del IDRD, desarrollará jornadas regulares de actividad física orientadas a promover el bienestar físico y mental de quienes acceden al servicio, generando espacios de encuentro, recreación y dignificación en el espacio público.

Las sesiones se realizarán tres veces por semana —lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.— e incluyen actividades como rumba fitness, yoga, aerobeat, entrenamiento funcional, Kombat y Danza Fit.

“El deporte y la actividad física son herramientas poderosas para fortalecer la salud, mejorar el bienestar emocional y crear espacios de encuentro. Con estas jornadas queremos aportar a la dignificación de la vida de las personas habitantes de calle y abrir caminos hacia procesos de inclusión social”, señaló Daniel García Cañón, director del IDRD.

