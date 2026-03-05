Publicidad

Home

Bogotá

Capturan en flagrancia a sujeto que vandalizó a piedra un bus de Transmilenio

El habitante de calle, en represalia por no recibir dinero, rompió al menos siete vidrios, hiriendo a uno de los pasajeros.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
05 de marzo de 2026 - 07:30 p. m.
Siete vidrios fueron quebrados.
Siete vidrios fueron quebrados.
Foto: Policía de Bogotá
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, capturaron en flagrancia a un habitante de calle que atacó a piedra uno de los buses articulados sobre la troncal Avenida Caracas.

Lea más: Las preguntas que Bogotá le quiere hacer a Transmilenio en sus 25 años

El hecho, de acuerdo con las autoridades, ocurrió cuando el hombre ingresó al bus a la altura de Teusaquillo para pedir dinero a los pasajeros, pero ninguna persona accedió.

Según testigos, fue entonces cuando descendió molesto y con piedras atacó el articulado, causando daños en al menos siete vidrios e hiriendo a uno de los pasajeros a causa de las esquirlas.

Gracias a la reacción oportuna del personal de vigilancia, patrulleros acudieron al llamado por la central de radio, logrando ubicarlo y capturarlo en flagrancia.

El hombre de 27 años, quien según la Policía era reincidente en estas conductas, fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Le puede interesar: Joven que salía de gimnasio denunció abuso policial: supuesta sustancia era creatina

En lo corrido de este año, la Policía ha impuesto 42.412 órdenes de comparendos por diferentes comportamientos contra la sana convivencia dentro del sistema de transporte público.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Seguridad

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Transmilenio

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.