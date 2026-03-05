Capturan en flagrancia a sujeto que vandalizó a piedra un bus de Transmilenio

Siete vidrios fueron quebrados. Foto: Policía de Bogotá

Uniformados adscritos al Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, capturaron en flagrancia a un habitante de calle que atacó a piedra uno de los buses articulados sobre la troncal Avenida Caracas.

El hecho, de acuerdo con las autoridades, ocurrió cuando el hombre ingresó al bus a la altura de Teusaquillo para pedir dinero a los pasajeros, pero ninguna persona accedió.

Según testigos, fue entonces cuando descendió molesto y con piedras atacó el articulado, causando daños en al menos siete vidrios e hiriendo a uno de los pasajeros a causa de las esquirlas.

Gracias a la reacción oportuna del personal de vigilancia, patrulleros acudieron al llamado por la central de radio, logrando ubicarlo y capturarlo en flagrancia.

El hombre de 27 años, quien según la Policía era reincidente en estas conductas, fue puesto a disposición de la Fiscalía.

En lo corrido de este año, la Policía ha impuesto 42.412 órdenes de comparendos por diferentes comportamientos contra la sana convivencia dentro del sistema de transporte público.

