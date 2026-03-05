Concejo aprueba proyecto que usa la IA para prevenir abusos sexuales en menores

En 2025 y lo corrido de 2026 el sistema de alertas de la secretaría de educación reporto más de 10.800 casos de violencia sexual. Foto: PIxabay - Pixabay

En una decisión unánime, el Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 461 de 2025, impulsado por la bancada del Partido Mira, que fija lineamientos para utilizar la inteligencia artificial (IA) como vehículo de prevención de abuso sexual y explotación sexual en niños, niñas y adolescentes de la ciudad.

El alcance del presente Acuerdo busca que la IA sirva como un soporte tecnológico para analizar, prevenir y reportar riesgos contra menores, sobre todo en entornos digitales.

Y es que, de acuerdo con el sistema de alertas de la Secretaría de Educación, entre 2025 y lo corrido de este año, se ha reportado más de 10.800 casos de violencia sexual, de los cuales 571 casos ocurren en plataformas digitales o redes sociales.

Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar concentran cerca del 40% de los casos y el grupo más afectado corresponde a niños entre 8 y 13 años.

Propósitos

De acuerdo con el documento, la aplicación de la inteligencia artificial deberá procurar los siguientes propósitos estratégicos:

Analizar datos relevantes de los sistemas de información y observatorios distritales, con el fin de identificar patrones, riesgos y tendencias en localidades y barrios, y desarrollar análisis de prospectiva que sirvan como insumo para la toma de decisiones. Identificar posibles situaciones de explotación y abuso sexual, y generar alertas y recomendaciones para las entidades distritales competentes, de manera que estas puedan diseñar e implementar estrategias de prevención y acción oportuna.

Dichos propósitos, señala el Acuerdo, también se deben adelantar garantizando el uso responsable, ético y legal, respetando la privacidad y protección de datos personales.

“La inteligencia artificial, usada con ética, gobernanza y control, puede convertirse en una aliada poderosa en la protección de quienes más lo necesitan”, puntualizó el cabildante, Fabián Puentes.

Corte de cuentas

La Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), será quien encabece la implementación del acuerdo y coordine la recolección y uso de la información relevante con la actual capacidad tecnológica del Distrito, con el fin de evitar recursos adicionales.

Será esta entidad distrital quien además reporte periódicamente sobre la eficacia y los resultados del sistema, incluyendo estadísticas de detección, acciones de prevención implementadas por las entidades y una evaluación constante del impacto ético del uso de la Inteligencia Artificial.

