Así funcionaría el sistema para denunciar mal parqueo con celular en Bogotá

Durante este año, se han desarrollado 10.824 operativos de recuperación del espacio público en la ciudad. Foto: Secretaría de Movilidad

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Un nuevo proyecto en el Concejo de Bogotá busca cambiar la forma en que se controla el mal parqueo en la ciudad: permitir que los ciudadanos denuncien infracciones desde sus celulares y con apoyo de cámaras privadas.

La iniciativa, impulsada por el concejal Juan David Quintero, propone que la Secretaría de Movilidad implemente un sistema que permita reportar vehículos mal estacionados con fotos o videos, con el fin de facilitar sanciones y mejorar la movilidad.

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¿Cómo funcionaría el sistema?

El proyecto plantea la creación de una plataforma o aplicación donde los ciudadanos puedan:

Subir evidencia en video o imágenes.

Reportar infracciones como bloqueo de carriles o estacionamiento indebido.

Hacer seguimiento a los procesos sancionatorios.

Además, se propone integrar las cámaras de centros comerciales para identificar infractores en zonas críticas de la ciudad. La idea es ampliar la capacidad de control en puntos donde actualmente no alcanza la vigilancia institucional.

El problema: el mal parqueo explica más de la mitad de los trancones

Según el proyecto, el mal parqueo es uno de los principales problemas de movilidad en Bogotá. Datos citados indican que el 54 % de la congestión vehicular está relacionada con vehículos mal estacionados, lo que reduce la capacidad de las vías y genera riesgos para peatones y conductores.

Además, la ocupación indebida del espacio público afecta la movilidad peatonal, especialmente cuando se invaden andenes.

¿Dónde ocurre más el mal parqueo en Bogotá?

Las cifras más recientes de la Secretaría de Movilidad muestran la dimensión del problema:

Cerca de 51.000 comparendos por mal parqueo entre enero y octubre de 2025

Chapinero (8.546) y Fontibón (8.114), entre las localidades con más casos

Teusaquillo lidera en inmovilizaciones con 1.930 vehículos

También se identifican corredores críticos como la calle 26 hacia el aeropuerto y zonas de Chapinero. En 2026, la tendencia continúa: solo en enero se realizaron 1.251 operativos que dejaron más de 10.000 comparendos.

Lo que viene para el proyecto

La propuesta se apoya en herramientas existentes como el sistema RECORD del Ministerio de Transporte, que permite enviar evidencias de infracciones de tránsito a las autoridades.

Tras su radicación, el proyecto entrará a discusión en el Concejo de Bogotá, donde se evaluará su viabilidad jurídica, operativa y su impacto en la movilidad.

El objetivo, según el concejal, es convertir la tecnología y la participación ciudadana en herramientas clave para recuperar el espacio público y mejorar la circulación en la ciudad.

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