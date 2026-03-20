Lo que se sabe de la joven universitaria desaparecida que murió en siniestro vial en la NQS

Sonia Izquierdo Rocha, joven víctima de un siniestro vial en Bogotá. Foto: Redes sociales

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El caso de una joven universitaria reportada como desaparecida en Bogotá terminó de manera trágica luego de que las autoridades confirmaran que falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la NQS.

Se trata de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, estudiante de 24 años de la Universidad Nacional, cuya desaparición había sido reportada por su familia y su facultad luego de que no llegara a su lugar de prácticas.

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Salió a prácticas y nunca llegó a su destino

De acuerdo con la información conocida, la joven fue vista por última vez el 17 de marzo en el norte de Bogotá, cuando se dirigía hacia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde realizaba sus prácticas profesionales.

Sin embargo, tras esa diligencia, la joven no volvió a reportarse, por lo cual fue reportada como desaparecida. Ante su ausencia, tanto su familia como la Universidad Nacional difundieron mensajes de búsqueda en redes sociales para tratar de ubicarla.

Siniestro en la NQS cambió el rumbo del caso

Horas después, las autoridades confirmaron que la joven había fallecido en un siniestro vial ocurrido en la NQS con calle 80, en el barrio 12 de Octubre. El suceso involucró un tractocamión, un vehículo particular y una motocicleta, en la que la joven se movilizaba como parrillera.

Según el reporte de la Policía, la universitaria murió en el lugar de los hechos a causa de las lesiones sufridas durante el choque.

Durante varias horas, el caso generó preocupación al ser tratado como una desaparición, hasta que las autoridades lograron establecer que la joven correspondía a la víctima del accidente reportado ese mismo día.

Siniestros viales en Bogotá

El caso ocurre en un contexto en el que los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de muerte en Bogotá. Según datos oficiales, en 2025 murieron al menos 552 personas en las vías de la ciudad, lo que equivale a más de una víctima fatal al día, aunque por primera vez en cinco años se logró frenar el aumento de estas cifras.

A pesar de esa leve reducción, el fenómeno sigue siendo crítico: más del 80 % de las víctimas son usuarios vulnerables como motociclistas, peatones y ciclistas, y solo en el primer semestre de 2025 se registraron más de 8.800 personas lesionadas en accidentes de tránsito.

Además, datos del sector salud indican que en total se reportaron 612 muertes por siniestros viales en 2025, con una tasa cercana a 7,7 por cada 100.000 habitantes, lo que evidencia que, pese a los avances, la seguridad vial sigue siendo uno de los principales retos de la capital.

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