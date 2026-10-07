Así operaba banda que escondía droga en locales de autopartes de La Estanzuela

De acuerdo con las autoridades, los detenidos harían parte del grupo delincuencial común organizado ‘Hera’, dedicado al tráfico de estupefacientes en la zona conocida como La Leona. La…

Tras un año de investigación y seguimientos, la mañana de este miércoles se anunció la desarticulación de una estructura señalada de distribuir estupefacientes en el sector de La Estanzuela, centro de Bogotá. La Policía Metropolitana informó que 19 personas fueron capturadas durante 17 allanamientos realizados en Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos harían parte del grupo delincuencial común organizado ‘Hera’, dedicado al tráfico de estupefacientes en la zona conocida como La Leona. La operación, llevada a cabo entre Fiscalía y Policía, contó con la participación de un agente encubierto.

Publicidad

De los 19 capturados, 15 fueron detenidos mediante orden judicial y cuatro en flagrancia. Según la Policía, deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

La fachada

La investigación estableció que la estructura utilizaba locales dedicados a la venta de accesorios y autopartes para vehículos como fachada para almacenar y distribuir las sustancias ilícitas.

Le puede interesar

La droga era comercializada principalmente en el sector de La Leona, en el barrio La Estanzuela. Para identificar las dosis, los integrantes de la organización las marcaban con el símbolo del murciélago que caracteriza a Batman.

Durante los operativos fueron incautadas más de 9.000 dosis de marihuana, bazuco y base de coca. La Policía estimó en COP 1.200 millones el impacto a las finanzas de la estructura tras el decomiso de estas sustancias.

¡Locales de repuestos en la Estanzuela eran fachada para vender droga!



Tras seguimientos de la SIJIN, la Policía desarticuló la banda ‘Hera’, dedicada al tráfico de estupefacientes



19 capturas, 17 allanamientos y más de 9.000 dosis incautadas que afectaron sus rentas criminales pic.twitter.com/Lgkf2aOvov — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 7, 2026

Entre los capturados está alias ‘Marta’, a quien señalan como la presunta cabecilla de la organización. La investigación advierte que la mujer habría estado encargada de controlar a los expendedores y coordinar la seguridad de los puntos de venta.

También fue capturada alias ‘La Mona’, señalada de ser hermana de ‘Marta’ y de cumplir el rol de proveer a la banda y recaudar del dinero de la venta de sustancias. Otra de las mujeres capturadas, alias ‘Carolina’, habría utilizado su actividad como vendedora de accesorios para vehículos para almacenar y expender los estupefacientes, según la investigación. La Policía también atribuyó funciones de venta a otras 11 personas. Alias ‘César’ y ‘Paisa’, por su parte, fueron señalados como presuntos proveedores de la estructura.

La Policía señaló que varios de los capturados registraban anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, hurto y tráfico de estupefacientes. Tras quedar a disposición de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a 10 de los procesados.

Los otros implicados recibieron medida de aseguramiento domiciliaria.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.