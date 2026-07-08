Así operaba la banda delincuencial que extorsionaba con falsas encomiendas en Bogotá

Tres presuntos extorsionistas fueron enviados a prisión tras ser señalados de engañar a sus víctimas con supuestas encomiendas internacionales. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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Tres presuntos integrantes de una estructura dedicada a extorsionar mediante la modalidad de falsa encomienda fueron capturados en Bogotá durante una operación adelantada por el GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Los procedimientos policiales se realizaron de manera simultánea en las localidades de Ciudad Bolívar, Fontibón y Teusaquillo, donde las autoridades hicieron efectivas las órdenes judiciales por el delito de extorsión agravada.

Según la investigación, los capturados engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que recibirían una encomienda procedente del exterior con dinero en efectivo, joyas, dólares u otros objetos de alto valor.

Posteriormente, se hacían pasar por funcionarios de empresas transportadoras, autoridades aduaneras o entidades estatales para exigir pagos relacionados con supuestos impuestos, seguros, trámites de nacionalización o costos de liberación del paquete.

Cuando las víctimas dudaban de la historia, los delincuentes aumentaban la presión mediante llamadas y mensajes en los que aseguraban que existían órdenes de captura, investigaciones judiciales o procesos por lavado de activos, con el propósito de intimidarlas y obligarlas a consignar el dinero exigido.

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Operaban desde sus viviendas

Uno de los hallazgos de la investigación fue que las llamadas extorsivas no eran realizadas desde establecimientos penitenciarios, como ocurre en una parte importante de los casos de extorsión en el país, sino desde viviendas ubicadas en el sector de Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Las autoridades establecieron que esta estructura habría obtenido ganancias cercanas a COP 75 millones producto de los pagos realizados por las víctimas. Además, verificaron que los tres capturados registraban antecedentes judiciales por los delitos de extorsión y hurto. Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

¿Qué es la falsa encomienda?

La Policía Nacional advirtió que la modalidad de falsa encomienda continúa siendo una de las estrategias más utilizadas por redes de extorsión en Colombia. Los delincuentes suelen contactar a las víctimas por teléfono, WhatsApp o redes sociales para anunciar la llegada de un supuesto paquete internacional y posteriormente exigen consignaciones para autorizar su entrega.

El GAULA insiste en que ninguna empresa de mensajería, autoridad aduanera o entidad del Estado solicita consignaciones personales para liberar encomiendas retenidas, por lo que cualquier requerimiento de ese tipo debe considerarse una señal de alerta y ser reportado inmediatamente a las autoridades.

La extorsión en Bogotá

La captura se produce en medio de una ofensiva de las autoridades contra las redes de extorsión que operan en la capital. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y mayo de 2026 las denuncias por extorsión presentaron una reducción cercana al 18 % frente al mismo periodo del año anterior, como resultado de las operaciones adelantadas por la Policía Metropolitana, el GAULA y la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades advierten que el delito continúa afectando a comerciantes, transportadores y ciudadanos mediante modalidades presenciales y virtuales.

Así puede evitar caer en este tipo de engaños

El GAULA de la Policía recomienda no realizar pagos por supuestas encomiendas retenidas, verificar directamente con la empresa transportadora cualquier información relacionada con envíos internacionales y desconfiar de llamadas o mensajes en los que se exijan consignaciones urgentes.

Las autoridades también recuerdan que ninguna entidad judicial comunica órdenes de captura por teléfono ni solicita dinero para suspender procesos penales. Ante cualquier intento de extorsión, la recomendación es conservar la evidencia, no continuar la conversación con los delincuentes y denunciar inmediatamente a través de la Línea 165 del GAULA o la Línea de Emergencias 123.

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