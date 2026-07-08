Una persona murió tras caer de la estación de Transmilenio; autoridades investigan el caso

Las autoridades recopilan videos y testimonios para reconstruir las circunstancias que rodearon el hecho registrado en el sur de Bogotá. Foto: Caracol TV

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Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué ocurrió con una persona que falleció tras caer desde la estación Venecia de TransMilenio, en el sur de Bogotá.

El hecho, cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas, obligó a activar los protocolos de atención de emergencias, mientras unidades de la Policía Judicial realizaron la inspección técnica del lugar y el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el incidente se presentó en horas de la noche del martes 7 de julio y ocasionó afectaciones temporales en la operación del sistema mientras se desarrollaban las labores de atención y las diligencias judiciales.

TransMilenio informó a los usuarios sobre retrasos y ajustes operacionales en ese corredor mientras se efectuaron las labores de levantamiento, al tiempo que reiteró que las causas del caso son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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Buscan establecer cómo ocurrió la caída

Hasta ahora no existe una versión oficial sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento. Por esa razón, las autoridades avanzan en la recolección de videos de cámaras de seguridad, testimonios y demás elementos probatorios que permitan reconstruir lo sucedido y determinar si hubo participación de terceros o si se trató de otro tipo de situación.

Mientras culminan esas labores, las autoridades hicieron un llamado a evitar la difusión de versiones no verificadas en redes sociales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.

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