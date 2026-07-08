Predial en Bogotá vence este 10 de julio: evite intereses y sanciones

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Los propietarios de predios en Bogotá tienen hasta este viernes 10 de julio para pagar el impuesto predial de 2026 sin intereses ni sanciones. Se trata del último vencimiento del calendario tributario para quienes no aprovecharon el descuento por pronto pago y aún tienen pendiente esta obligación.

La Secretaría Distrital de Hacienda recordó que, una vez expire este plazo, comenzarán a generarse intereses moratorios y podrán iniciarse los procesos de cobro establecidos por la administración tributaria. Además, el 10 de julio también será el último día para participar en el concurso “Paga tu predial y mejora tu cuadra”, mediante el cual el Distrito premiará a las cuadras y localidades con mayor cultura de pago y solidaridad.

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Bogotá ya ha recaudado $4,5 billones

A pocos días del cierre del calendario, la Secretaría de Hacienda informó que, con corte al 30 de junio, Bogotá había recaudado 4,5 billones de pesos por concepto de impuesto predial, lo que representa un avance del 86 % frente a la meta anual de 5,2 billones.

Las cifras muestran que 2.361.884 predios ya se encuentran al día, de un total de 2.892.210 inmuebles obligados a declarar y pagar este tributo. La entidad hizo un llamado a los cerca de 530.000 propietarios que aún no han cumplido con esta obligación para evitar el pago de intereses y sanciones.

¿Cómo puede pagar el impuesto?

La Secretaría de Hacienda recordó que el trámite puede hacerse de manera virtual o presencial.

Los contribuyentes pueden pagar:

En línea, a través del portal Pagos Bogotá de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Desde las billeteras digitales DaviPlata y DALE.

De manera presencial en los puntos autorizados del Banco de Bogotá, incluidos los ubicados en la calle 114 con avenida 19, Plaza de las Américas y el SuperCADE CAD.

La entidad insistió en que todos los trámites son gratuitos y recomendó ingresar únicamente a los canales oficiales, ya que no envía enlaces de pago mediante mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales.

Puede participar en un concurso

Este año, el Distrito vinculó el pago del predial a una estrategia para incentivar la cultura tributaria. Quienes paguen el impuesto antes del vencimiento quedarán habilitados para participar en el concurso “Paga tu predial y mejora tu cuadra”, que reconocerá hasta 100 cuadras con mayor cumplimiento mediante obras de mejoramiento urbano, como adecuación de andenes, zonas verdes, reparcheo o recuperación de espacios públicos.

Además, las dos localidades con mejores resultados recibirán recursos adicionales de libre inversión: 2.000 millones de pesos para el primer lugar y 1.000 millones para el segundo. Los ciudadanos también podrán realizar un aporte voluntario del 10 % sobre el valor del impuesto para fortalecer proyectos de ciudad y aumentar las posibilidades de que su cuadra o localidad resulte ganadora.

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