Bogotá: show y cifras exorbitantes en la capital de los conciertos

Se está perdiendo la capacidad de asombro en Bogotá, al menos al hablar de espectáculos. La ciudad, que vivió largas temporadas sin ver una gira internacional, hoy se mueve entre escenas impensadas hace apenas dos décadas. Dua Lipa paseando por el centro para ver un Botero; Slash dejándose seducir por cine experimental en el Avenida Chile; camionetas blindadas desafiando al tráfico con pasajeros como Billie Joe Armstrong, Rubén Blades, Alejandro Fernández y Shakira. No estaban de vacaciones, vinieron a ofrecer uno de los 135 recitales en los grandes escenarios de la ciudad: El Campín, Vive Claro, Movistar Arena, El Coliseo MedPlus y el parque Simón Bolívar, a los que asistieron millones de asistentes.

La aparición del Vive Claro fue decisiva. Aunque nació en medio de polémicas técnicas, su primer semestre deja cifras que reforzaron el tablero. Según Ocesa Colombia, recibieron 250.000 personas, con seis conciertos de gran formato y dos boleterías agotadas. Solo Shakira puso a corear a 47.000 fanáticos. La operación generó 25.000 empleos directos, indirectos e inducidos; COP 27.000 millones en impuestos, y movió COP 75.000 millones en turismo, pues atrajo público de, al menos, 10 países.

El Campín tampoco se quedó atrás. Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, define 2025 como un año histórico para el complejo deportivo y cultural. Entre conciertos, partidos y eventos cerrará con casi dos millones de asistentes, gracias a una cartelera que mezcló a Shakira, Dua Lipa, Andrea Bocelli, Maluma, System of a Down, Grupo Firme y Silvestre Dangond.

Movistar Arena, por su parte, realizó 121 espectáculos en 2025 y reporta una asistencia cercana a 800.000 personas. Allí, artistas urbanos como Beéle y Rauw Alejandro llenaron la cúpula de luces del otrora coliseo. El recinto se consolida como el nodo intermedio entre megaeventos y las experiencias más íntimas del mercado musical.

Mientras, el Parque Simón Bolívar volvió a ser la explanada de los festivales multitudinarios. El Estéreo Picnic y el Cordillera reunieron a más de 100.000 asistentes cada uno, con un impacto económico combinado que superó los COP 228.000 millones. La oferta pública tampoco se quedó atrás. Los festivales al Parque, del Distrito, sumaron 660.000 asistentes con la particularidad de ser gratuitos y de mantener una vocación pública que equilibra la oferta de la ciudad.

A golpe de caja

La economía del entretenimiento es una apuesta que se consolida. Haciendo cálculos con el promedio de precio de las boletas más económicas de los cinco conciertos más grandes (Los dos de Shakira, Dua Lipa, Guns N’ Roses y Silvestre), el bogotano pagó alrededor de COP 550.000. No es un valor menos, por cuanto equivale al 38 % de un salario mínimo mensual. El impacto no se siente solo en taquillas y en los bolsillos de los promotores. Cada show mueve transporte, restaurantes, ventas formales e informales, hoteles, producción y servicios logísticos. Solo los conciertos de Shakira generaron un impacto cercano a COP 100.000 millones, según datos del Distrito.

Retos

A pesar de esto, Bogotá todavía enfrenta dificultades estructurales. La movilidad es la más evidente. Cuando 50.000 personas salen de un concierto, la ciudad se paraliza. No existe un sistema capaz de absorber esos picos sin generar caos. Sobre todo, teniendo en cuenta la franja horaria en la que opera el servicio. Persisten también los conflictos por el ruido con las comunidades aledañas a los escenarios y algunos episodios de descoordinación institucional, como el cancelado concierto de Kendrick Lamar por la falta de permisos.

Además, la ciudad aún no tiene un escenario con capacidad para 60.000 personas, estándar que sí cumplen São Paulo o Buenos Aires. El Vive Claro llega a 40.000 en su mejor configuración y el Simón Bolívar, aunque funcional, no siempre satisface los requerimientos técnicos de las giras globales. Por eso cobra relevancia el proyecto de renovación urbana del Campín. Allende las críticas y la oposición al proyecto, Sencia propone transformar 17 hectáreas en un distrito cultural con un estadio para 50.000 espectadores, un auditorio filarmónico de talla continental, un pabellón multipropósito para 10.000, además de zonas comerciales, hoteleras y nuevos espacios públicos. Más que un escenario, sería un ecosistema moderno.

Lo que se aproxima mantiene las expectativas al máximo. En 2026 se esperan conciertos de My Chemical Romance, Megadeth y Rosalía, además de nuevos festivales y giras que vuelven a poner a prueba la capacidad de la ciudad. Cada llegada es una oportunidad para sumar inversión, empleo y visibilidad cultural.

Bogotá no es perfecta. Tiene tráfico espeso, preocupaciones de seguridad y una burocracia que va a un ritmo distinto al de la industria del entretenimiento, pero 2025 confirmó algo que la ciudad llevaba años insinuando: cuando la música estalla y los escenarios se iluminan, se transforma, se vuelve vibrante y demuestra porque es una ciudad que respira arte en vivo y que encontró en los espectáculos masivos no solo una expresión cultural, sino un motor económico y una forma de reconocerse viva.

