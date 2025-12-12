Los dos nuevos concejales que llegan en reemplazo de quienes aspiran hoy al Congreso

A la izquierda, el nuevo concejal por el Nuevo Liberalismo, Elkin Huertas. A la derecha, la nueva concejala por el Centro Democrático, Tata Hernández. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la aprobación en plenaria de la renuncia de dos concejales de Bogotá, este viernes, el cabildo distrital posesionó las nuevas curules que para completar el período 2024-2027.

Lea más: Se conocen las primeras hipótesis de fatal accidente en el que murió una madre y su bebé

Se trata de Tata Hernández, exedil de Chapinero, quien sustituyó a Daniel Briceño por el Centro Democrático y quien ahora aspira como cabeza de lista a la Cámara de Representantes de Bogotá, cobijado por su mismo partido político.

“Velaré por la seguridad de nuestra ciudad. Trabajaré incansablemente por las mujeres y la niñez. Me comprometo a apoyar a los emprendedores que día a día son sustento de sus familias. Escucharé a los ciudadanos asegurando que sus voces lleguen a este recinto. Promoviendo proyectos que respondan a las necesidades de la ciudad: desde infraestructura hasta proyectos sociales”, dijo Hernández durante sus palabras de posesión.

A la par, se posesionó también, Elkin Huertas Carrasquilla por el Nuevo Liberalismo y en reemplazo del exconcejal Juan Baena, quien ahora apostará por llegar al Senado de la República. “Yo represento a esos provincianos que llegan a Bogotá con la ilusión de construir sus sueños”, dijo Huertas en su primer discurso en el cabildo.

Huertas, nacido en Aguachica, César, se lanzó en 2023 al Concejo obteniendo cerca de 8 mil votos. Es abogado especializado en Derecho Administrativo y en Evaluación Social de Proyectos. Ha trabajado para la Alcaldía de Valledupar (2014), fue contratista en el Ministerio de Agricultura (2016), asesor del Programa Presidencial en la formulación y ejecución de la política pública de juventud (2018), en la revisión de documentos allegados al despacho del alcalde, Enrique Peñalosa (2018), asesor jurídico en el Concejo (2022) y asesor en la elaboración y presentación de proyectos de Ley (2023).

Le puede interesar: Encuentran sin vida a Ángela Chisacá, comerciante desaparecida forzosamente en Girardot

La renuncia de Daniel Briceño y Juan Baena, se sumó a la de Juan Daniel Oviedo, quien funge ahora como candidato presidencial.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.