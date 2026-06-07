Así operaba la banda que habría retenido y robado a conductores de plataformas en Bogotá

Tres capturados por robo a conductores de plataformas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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Los robos a conductores que trabajan en plataformas son un flagelo de seguridad frecuente en Bogotá. En medio de las denuncias de las víctimas, las autoridades lograron un golpe importante contra este delito en las últimas horas. Tres personas fueron judicializadas por su presunta participación en una organización delincuencial que, según la Fiscalía General de la Nación, contactaba conductores de plataformas digitales de transporte para luego privarlos de la libertad y despojarlos de dinero mediante transferencias bancarias y otras modalidades de hurto en Bogotá.

De acuerdo con la investigación, la estructura habría operado entre 2023 y 2025 y estaría vinculada con al menos 16 hechos ocurridos en distintos sectores de la capital.

Las autoridades sostienen que los señalados solicitaban servicios de transporte mediante aplicaciones y, una vez los conductores llegaban al punto de recogida, eran abordados por varios integrantes de la red.

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Así operaba la organización

Según la Fiscalía, las víctimas eran retenidas contra su voluntad mientras los presuntos responsables obtenían acceso a sus cuentas bancarias, aplicaciones financieras y otros mecanismos electrónicos para retirar dinero o realizar transferencias.

La investigación también señala que algunos conductores fueron obligados a desplazarse a diferentes puntos de la ciudad mientras se concretaban las transacciones financieras. Posteriormente, los afectados eran abandonados en zonas apartadas.

Las labores investigativas permitieron recopilar denuncias, registros de movimientos financieros y otros elementos probatorios que condujeron a la identificación de los presuntos integrantes de la organización.

La Fiscalía les imputó a los detenidos cargos relacionados con concierto para delinquir, secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado, entre otras conductas investigadas. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. Por otro lado, un juez les impuso medidas de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial y continúan las investigaciones para establecer si existen más víctimas relacionadas con esta modalidad delictiva.

Hurto en Bogotá

El caso se conoce en medio de las alertas por las modalidades de hurto que afectan a conductores de plataformas y otros trabajadores del transporte en Bogotá. Aunque las autoridades no consolidan una categoría específica para este tipo de víctimas, durante 2025 la ciudad registró más de 90.000 denuncias por hurto a personas y miles de reportes relacionados con robo de vehículos y motocicletas.

Además, en los últimos años la Policía y la Fiscalía han advertido sobre el aumento de estructuras que utilizan falsas solicitudes de transporte para cometer secuestros extorsivos, conocidos popularmente como “paseos millonarios”, y despojar a las víctimas de dinero mediante transferencias bancarias y aplicaciones financieras.

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