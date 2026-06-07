Cárcel para hombre acusado de cometer delitos sexuales contra sus hijas durante varios años

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Un hombre de 33 años fue enviado a prisión preventiva en Bogotá tras ser señalado de presuntamente cometer delitos sexuales contra sus dos hijas menores de edad durante varios años. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada dentro de la vivienda familiar mientras la madre de las niñas se encontraba trabajando.

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¿Cómo se conoció la denuncia?

Según el ente acusador, las conductas investigadas se habrían presentado entre 2019 y 2025. Para cuando comenzaron los presuntos hechos, las menores tendrían aproximadamente 6 y 8 años de edad.

La investigación señala que el hombre aprovechaba los momentos en que permanecía solo con las niñas para cometer las agresiones. Asimismo, habría retirado a las menores de sus actividades académicas en varias ocasiones para llevarlas a la vivienda donde, presuntamente, ocurrían los hechos.

La Fiscalía también indicó que el procesado habría utilizado mecanismos para disminuir la capacidad de reacción de las menores y facilitar las agresiones que hoy son materia de investigación judicial.

El caso fue conocido por las autoridades luego de que una de las niñas relatara lo ocurrido a una familiar cercana. A partir de esa revelación se activó el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual denominado Código Blanco, lo que permitió iniciar las acciones de protección y la investigación.

La intervención de la Fiscalía

Tras recopilar testimonios, valoraciones y otros elementos probatorios, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron al hombre y lo pusieron a disposición de la justicia.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. El procesado no aceptó los cargos.

Posteriormente, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, con el fin de activar oportunamente las rutas de atención y protección.

¿Cómo denunciar violencia contra menores de edad?

En Bogotá, los casos de presunta violencia contra niños, niñas y adolescentes pueden ser reportados a través de la Línea 123, las Comisarías de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mediante la Línea 141 o ante la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades recomiendan denunciar cualquier señal de riesgo, incluso cuando no exista certeza sobre los hechos, con el fin de activar de manera temprana las rutas de protección y atención para las posibles víctimas.

Cifras de violencia infantil en Bogotá

El caso se conoce en medio de las alertas por violencia contra menores en la capital. Según cifras presentadas en el Concejo de Bogotá, durante 2025 se registraron 6.525 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la ciudad. Además, entre 2022 y 2025 fueron notificados 29.321 casos de violencia sexual contra menores, lo que equivale a un promedio de 21 reportes diarios. Los datos muestran que las niñas y adolescentes concentran cerca del 78 % de las víctimas reportadas.

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