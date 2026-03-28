Así operaba la red de paseos millonarios detrás del crimen del profesor Neill Cubides

La Universidad Externado de Colombia confirmó el hallazgo del cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides, quien fue reportado como desaparecido la noche del jueves 15 de enero de 2026. Foto: Universidad Externado de Colombia

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El asesinato del profesor Neill Felipe Cubides en Bogotá dejó de ser un caso aislado y empezó a perfilarse como parte de una estructura criminal más amplia. Aunque la investigación avanzó con la captura e imputación de cuatro personas señaladas de participar en el hecho, la Fiscalía General de la Nación reveló que estos implicados harían parte de una red dedicada al “paseo millonario”.

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Lo que reveló la Fiscalía tras las capturas

De acuerdo con el ente acusador, los capturados estarían vinculados a un esquema delictivo que operaba de manera sistemática, en el que las víctimas eran abordadas, retenidas en vehículos y despojadas de sus pertenencias en medio de un contexto de violencia.

Este patrón, identificado por los investigadores, coincide con otras modalidades delictivas registradas en la ciudad y abre la posibilidad de que el crimen del profesor Cubides esté conectado con más hechos similares que actualmente están bajo análisis.

El patrón que investigan las autoridades

En medio de las indagaciones, la Fiscalía ha puesto especial atención en la logística del caso, incluyendo el uso de vehículos y la forma en que se ejecutó el delito, elementos que podrían ser clave para establecer la existencia de una organización con roles definidos.

Una red criminal detrás del caso

Según la Fiscalía, los implicados harían parte de una organización que operaba de manera sistemática, seleccionando víctimas para cometer hurtos mediante engaño, retención y posterior despojo de sus pertenencias.

La investigación apunta a que este tipo de hechos no serían aislados, sino parte de una dinámica criminal repetida en la ciudad.

Con estos nuevos elementos, el caso pasa de ser un hecho individual a un posible fenómeno criminal estructurado, lo que podría implicar nuevas capturas y líneas de investigación. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para establecer la dimensión de la red y la responsabilidad de los implicados.

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