Nuevo caso de violencia en Transmilenio: colados agredieron a guarda de la estación calle 22

Momento en el que un grupo de personas agrede con piedras y objetos contundentes a los guardas de la estación de la calle 22. Foto: Redes sociales

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Un nuevo episodio de violencia e intolerancia se produjo en las instalaciones de Transmilenio. En esta oportunidad, un grupo de varios individuos que pretendía evadir el pago del pasaje agredió a los guardas de seguridad que custodiaban la estación de la calle 22, en la avenida Caracas.

El hecho recuerda al suceso de la semana pasada, donde fueron los guardias los que agredieron de manera desmedida a una persona que, al parecer, entró al sistema de manera irregular. Sin embargo, en esta oportunidad, fueron los guardas quienes resultaron agredidos por evitar una evasión masiva del pasaje en la estación.

Como resultado, uno de los vigilantes resultó herido tras ser agredido por un colado, quien posteriormente fue capturado por las autoridades.

El caso ocurrió en medio de operativos de control dentro del sistema, donde personal de seguridad intenta evitar el ingreso irregular de usuarios sin pagar el pasaje.

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El momento de la agresión

De acuerdo con la información conocida, el incidente se desató cuando el vigilante intentó impedir el ingreso de varias personas que pretendían colarse.

En ese momento se produjo una reacción violenta contra el funcionario, que terminó lesionado en medio del altercado. El hecho fue grabado por ciudadanos y difundido en redes sociales, lo que aumentó la visibilidad del caso.

🚨 Nuevos videos revelan el ataque contra personal de vigilancia de TransMilenio en las afueras de la estación Calle 22.

En las imágenes se observa cómo presuntos colados recogen piedras y uno de ellos inicia la agresión contra los vigilantes.

👮‍♂️ Uno de los implicados fue… pic.twitter.com/kGELhXEVZT — Focus Noticias (@focusnoticia) March 28, 2026

Hubo captura tras el hecho

Tras la agresión, las autoridades lograron la captura del presunto responsable, quien deberá responder por las lesiones causadas al vigilante.

El caso se suma a otros episodios recientes dentro del sistema, donde las tensiones entre usuarios y personal de seguridad han escalado a hechos de violencia.

Un problema recurrente en el sistema

La evasión del pago en TransMilenio —los llamados “colados”— sigue siendo uno de los mayores problemas del sistema. En 2025, el índice de evasión se ubicó alrededor del 13 % de los viajes, lo que en la práctica significa que más de 1 de cada 10 usuarios no paga el pasaje.

A nivel económico, el impacto es millonario: solo en ese año, las pérdidas superaron los COP 265.000 millones, mientras que en 2024 ya se estimaban pérdidas cercanas a COP 262.000 millones, es decir, unos COP 719 millones diarios.

Además, cifras divulgadas en el Concejo de Bogotá advierten que se registran hasta 262.000 colados al día, lo que evidencia la magnitud del fenómeno y su efecto directo en las finanzas del sistema y en la calidad del servicio para los usuarios que sí pagan.

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