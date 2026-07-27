Así operaba la red que usaba dos spa para explotar sexualmente a mujeres en Bogotá

La investigación se extendió durante diez meses e incluyó interceptaciones telefónicas, seguimientos y reconocimientos fotográficos. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

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La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló el grupo delincuencial organizado ‘Artemisa’, señalado de utilizar dos establecimientos tipo spa como fachada para captar mujeres y someterlas presuntamente a explotación sexual en la capital. En el operativo fueron capturadas cinco personas y rescatadas siete víctimas, de nacionalidad colombiana y venezolana.

Las detenciones se realizaron durante dos diligencias de registro y allanamiento en los barrios La Riviera, en Engativá, y Las Brisas, en Ciudad Bolívar. Los capturados deberán responder por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La investigación se extendió durante diez meses e incluyó interceptaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos, labores de vecindario y búsquedas selectivas. Según las autoridades, la organización contactaba a mujeres por medio de redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde les ofrecía supuestas oportunidades laborales en establecimientos tipo spa.

Después de aceptar las propuestas, las víctimas eran trasladadas a dos inmuebles ubicados en Engativá y Kennedy. Allí, de acuerdo con la Policía, eran sometidas a explotación sexual bajo la fachada de estos negocios y enfrentaban controles económicos y restricciones que favorecían las ganancias de la organización.

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La investigación también permitió establecer que cada uno de los presuntos integrantes cumplía una función específica. Alias “Sara” sería la presunta cabecilla y estaría encargada de captar a las mujeres mediante falsas ofertas laborales.

Alias “Stiven”, compañero sentimental de “Sara”, sería el administrador de los establecimientos utilizados por la estructura. Además, registra antecedentes por violencia intrafamiliar y lesiones personales, según informó la Policía.

Por su parte, alias “Natalia”, hija de “Sara”, presuntamente contactaba a las víctimas a través de plataformas digitales y administraba uno de los inmuebles. Alias “Ángel”, también hijo de la señalada cabecilla, estaría encargado de difundir contenido explícito en redes sociales y aplicaciones de mensajería para promocionar los servicios ofrecidos por la organización.

La quinta capturada, alias “Yudy”, presuntamente administraba el inmueble ubicado en el barrio Normandía y ejercía control sobre las víctimas mediante multas y sanciones económicas. Según la investigación, les cobraba entre COP 100.000 y COP 150.000 diarios cuando enfermaban o no estaban disponibles para atender clientes.

La Policía señaló que el operativo se produjo después de una denuncia anónima y contó con el apoyo de Migración Colombia y la Secretaría Distrital de Seguridad, entidades que acompañaron las acciones de protección y rescate de las siete víctimas.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho relacionado con la trata de personas y advirtieron que estas organizaciones suelen recurrir a falsas ofertas de trabajo y negocios aparentemente legales para captar y someter a sus víctimas.

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