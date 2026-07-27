De la Espriella anuncia gerente especial para Bogotá: Galán celebra la iniciativa

Tras el anuncio de Abelardo De la Espriella, el alcalde Carlos Fernando Galán respaldó la iniciativa y destacó la importancia de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció este domingo 26 de julio la creación de una gerencia especial para Bogotá, una figura con la que buscará coordinar la ejecución de proyectos estratégicos para la capital y atender asuntos que, según dijo, quedaron pendientes durante la administración saliente.

Durante una alocución transmitida a través de sus redes sociales, explicó que el nuevo equipo tendrá la tarea de fortalecer la articulación entre la Nación y el Distrito.

“Por eso he decidido designar un gerente especial para Bogotá. La función de ese gerente será enlazar todos los asuntos pendientes que dejó sin resolver el nefasto gobierno que ya gracias a Dios casi se va. Yo pondré un equipo especial bajo la batuta de un gerente especial que ponga al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación”, afirmó.

De la Espriella indicó que las principales tareas de esa gerencia estarán enfocadas en la seguridad, el transporte masivo, la movilidad y otras obras que requieran respaldo del Gobierno Nacional.

“Mi gobierno se pondrá al día con todos los problemas y los pendientes de Bogotá. Seguridad, en primera instancia, que es lo que más me preocupa; transporte masivo, movilidad y todos esos dolores de nuestra amada capital”, agregó.

El presidente electo también aseguró que su administración pondrá fin a lo que calificó como “venganzas políticas” contra los gobiernos regionales y sostuvo que trabajará de manera coordinada con la administración distrital.

De la Espriella también anticipó cambios en el lugar desde el que ejercerá sus funciones en la capital. Según anunció, no despachará desde la Casa de Nariño, pues dio instrucciones a Paola Olguín, a quien presentó como su futura ministra de Cultura, para avanzar en la transformación del edificio en un museo abierto al público.

“El Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería, será la sede de la Presidencia en Bogotá y ahí voy a estar despachando y trabajando por Bogotá”, señaló el presidente electo.

Por ahora, no entregó detalles sobre el proceso administrativo, institucional o presupuestal que requerirían tanto el traslado de la sede presidencial como la eventual conversión de la Casa de Nariño en museo.

Lea más: CAR liberó 43 animales silvestres en Soacha y Sibaté e inició 21 procesos sancionatorios

La respuesta de Galán

Minutos después, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reaccionó a través de su cuenta de X y calificó la iniciativa como una noticia positiva para la ciudad.

“Esta es una noticia importante para Bogotá. Agradezco la iniciativa anunciada por el presidente electo, Abelardo De la Espriella. Tener en el Gobierno Nacional una persona y un equipo encargado de trabajar en llave con Bogotá será clave”, escribió.

El mandatario distrital señaló que los grandes retos de la ciudad exigen un trabajo conjunto con la Nación.

“Las grandes transformaciones que atraviesa Bogotá necesitan un trabajo articulado con el Gobierno Nacional para que salgan adelante. La seguridad, la financiación del sistema de transporte público, las obras de infraestructura, entre otros, serán temas para trabajar con este equipo que anunció el presidente y en Bogotá estamos listos para hacerlo”, concluyó.

La iniciativa quedó presentada, pero todavía faltan definiciones clave. El presidente electo no ha informado quién asumirá la gerencia especial ni cuándo empezará a operar el equipo encargado de coordinar los proyectos para la capital.

Lea más: “Para derrotar al crimen, necesitamos una estrategia nacional”: César Restrepo

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.