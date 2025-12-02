Logo El Espectador
Bogotá

Balacera en intento de robo deja dos muertos y un herido en Bogotá, esto se sabe

Dos delincuentes segaron la vida de un joven de 29 años por robarle el celular. Durante la huida, uno de los ladrones fue neutralizado por la Policía y otro, menor de edad, aprehendido.

Redacción Bogotá
02 de diciembre de 2025 - 09:05 p. m.
La víctima del robo y uno de los delincuentes perdieron la vida en medio del atraco.
Foto: Redes Sociales
Sobre el medio día de este 2 de diciembre, un intento de hurto en la localidad de Usaquén terminó con dos personas fallecidas y un herido. Los hechos ocurrieron exactamente en la Av. 19 con calle 108, y tuvieron como protagonista a un joven de 29 años que fue víctima de robo por parte de dos sujetos que se movilizaban enuna moto.

Lea más: Al día cerca de 300 bogotanos son víctimas de hurto: Personería de Bogotá

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los delincuentes se acercaron al joven y lo intimidaron para que les entregara el celular. Sin embargo, el joven opuso resistencia, ante lo cual, con sangre fría, uno de los delincuentes le disparó en dos oportunidades y le quitó la vida.

Le puede interesar: ¿Lo ha visto? Buscan a Nicolás Bernarte desaparecido tras el hurto de su vehículo

Al dispararle al ciudadano, los delincuentes se disponían a huir de lugar, pero fueron interceptados por un patrullero de la Policía, que los increpó y tuvo que accionar su arma de fuego para impedir que se escaparan.

En medio del fuego cruzado, uno de los delincuentes perdió la vida, mientras que su cómplice, un menor de 16 años, resultó herido en uno de sus brazos.

El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial y, una vez se recupere de su herida, será aprehendido por las autoridades y trasladado ante las autoridades de infancia y adolescencia para ser juzgado conforme a su edad.

Asimismo, la Policía confirmó que los delincuentes ya habían sostenido un enfrentamiento armado con la Policía, también en el mismo sector, cuando habían perpetrado un hurto. Sin embargo, en aquella oportunidad sí lograron escapar.

Finalmente, las autoridades incautaron el arma de fuego y la motocicleta que fueron utilizados para el acto delictivo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
@HerbólogaRaquel(46037)Hace 7 minutos
Galán perdió el control de la seguridad en Bogotá. Y de la basura. Y del tráfico. Y de la conservación ambiental. y del.....
Aníbal Esguerra(699pv)Hace 14 minutos
Que alegria que esten muertos, hoy se supo el caso de que un ladron en flagrancia fue liberado, a esas ratas toca es desvivirlas, por que si los hubieran desvivido antes, esa victima aun estaria viva el dia de hoy. Por favor, desvivan esa gente. Que me digan en donde es el funeral para irme a reir en la cara de los familiares.
Carlos (63194)Hace 45 minutos
Dolor inmenso por el ciudadano inocente que perdió su vida por un celular. Desprecio por la rata que sobrevivió y que estaría mejor fuera de este mundo. Gracias a la policía por librarnos de la otra rata, que a nada ni a nadie le hace ni le hará falta.
  • Aníbal Esguerra(699pv)Hace 14 minutos
    Totalmente de acuerdo.
  • Aníbal Esguerra(699pv)Hace 14 minutos
    Totalmente de acuerdo.
Atenas (06773)Hace 58 minutos
Y q’ sigan juzgando a tan criminales adolescentes como inofensivos niños; un Estado tan garantista con los victimarios es el pasaporte seguro pa q’ sientan q’ su pais es un santuario de hórridos asesinos. Esta es la metástasis de la impunidad con q’ se juzgó a los cabecillas de las Farc. Atenas.
JoseM(89881)Hace 1 hora
Triste
