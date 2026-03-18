¿Quiere conocer cómo es el metro de Bogotá por dentro? así lo puede hacer y gratis

Primera prueba dinámica del tren uno del Metro de Bogotá. Foto: Juan Camilo Parra

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Si bien, faltan dos años para que la primera línea del Metro de Bogotá entre en operación, ya existe una forma de “subirse” a un vagón y entender cómo funcionará el sistema. Se trata de una experiencia gratuita, que busca acercar a la ciudadanía a lo que será el futuro del transporte en la ciudad.

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La iniciativa, conocida como Vagón Escuela, fue habilitada por la Empresa Metro de Bogotá como un espacio pedagógico en el que los visitantes podrán recorrer una réplica del tren y familiarizarse con su funcionamiento antes de que inicie el servicio.

El lugar está ubicado en el Parque de los Niños y las Niñas (carrera 60 # 63-49) y permite conocer desde adentro cómo será viajar en el metro: la disposición de los asientos, las puertas, las zonas de agarre y la señalización.

¿Listos para la llegada del Metro? 🤩 Ven al #VagónEscuelaMetro y prepárate para la transformación de nuestra ciudad. Conoce de cerca la Línea 1 del Metro de Bogotá 🚝 y descubre cómo ser un ciudadano ejemplar. pic.twitter.com/maE6QX73y2 — Metro de Bogotá (@MetroBogota) March 13, 2026

Una experiencia gratuita (con algunas condiciones)

El ingreso al Vagón Escuela no tiene costo, pero sí requiere cumplir con algunas condiciones dependiendo del visitante. Las personas mayores de 15 años que asistan solas deben inscribirse previamente —con al menos 48 horas de anticipación— a través del correo dispuesto por la Empresa Metro. En cambio, quienes vayan acompañados de menores de 14 años pueden entrar sin registro previo.

El espacio funciona de martes a domingo, incluidos festivos, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Más allá del recorrido, la experiencia está pensada como una introducción práctica a lo que implicará el uso del sistema: cómo ingresar a las estaciones, cómo será el paso por torniquetes, qué normas de comportamiento se deben seguir y cómo interactuar dentro del vagón.

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Más que un recorrido: cultura ciudadana y funcionamiento del sistema

Dentro del Vagón Escuela no solo se observa una réplica del tren. También se proyectan contenidos audiovisuales y se desarrollan actividades que explican el trazado de la Línea 1, las estaciones previstas y el funcionamiento general del sistema.

El objetivo es preparar a los futuros usuarios en temas clave como el uso adecuado del espacio, la convivencia dentro del transporte masivo y las normas básicas de seguridad.

Este enfoque pedagógico cobra relevancia en una ciudad que se alista para integrar un nuevo modo de transporte a su red pública, con estándares similares a los de otros metros del mundo.

Un proyecto que sigue avanzando

Mientras tanto, la construcción del Metro de Bogotá continúa en marcha. Según reportes del Distrito, la obra ya supera el 70 % de ejecución, con avances importantes en el viaducto y otros componentes clave de la infraestructura.

Ese progreso ha incrementado el interés ciudadano por el sistema y ha impulsado este tipo de iniciativas que permiten conocerlo antes de su inauguración.

Por ahora, el Vagón Escuela se convierte en la forma más cercana —y gratuita— de anticiparse a lo que será uno de los proyectos de movilidad más importantes para la ciudad.

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