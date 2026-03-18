Estos son los siete más buscados por homicidio en Bogotá ¿cuándo y a quién mataron?

Esos son los siete más buscados por homicidio en Bogotá. Conozca quiénes fueron sus víctimas y los hechos por los cuales los requiere la justicia. Foto: Policía Nacional

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En la lucha contra el delito, las autoridades también requieren ayuda de la ciudadanía para llevar ante la justicia a los delincuentes que afectan la seguridad en la capital. Por esta razón dieron a conocer el cartel de los más buscados por homicidio en la ciudad, entre ellos, un presunto feminicida, que hoy son prófugos de la justicia.

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“El objetivo es que la ciudadanía suministre información, que permita llevar ante las autoridades competentes a estos sujetos. Con la captura de estos sujetos lograremos recuperar la seguridad y la convivencia en los territorios. Las personas pueden comunicarse al 3058143837 o a la línea 123. Seguimos firmes en nuestro compromiso de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de todos los ciudadanos”, indicaron.

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Esta es la imagen, el nombre de la víctima, los datos del crimen y los hechos por los cuales deben responder.

Horacio José Crespo Villeros

Fecha del crimen: 6 de agosto de 2025

Localidad: Tunjuelito

Víctima: Nolbert Jesús Cruz Hurtado

Hechos: De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontraba a las afueras de un bar en la localidad de Tunjuelito departiendo con unos amigos. El asesino llegó a pie y le disparó.

Miltón Alfonso Millán Pirajan

Fecha del crimen: 16 de agosto de 2025

Localidad: Rafael Uribe Uribe

Víctima: Jesús David Cárdenas Artunduaga

Hechos: La víctima se encontraba a las afueras de un bar con unos amigos. De repente, se presentó una discusión entre Jesús y Milton, por los problemas que tenía la víctima con un amigo del agresor. En medio de la riña, el asesino lo agredió y huyó en una motocicleta.

Hárold Manuel Martínez Ayula

Fecha del crimen: 22 de junio de 2025

Localidad: Kennedy

Víctima: Rubén Darío Vargas Camargo

Hechos: Problemas por deudas. Este sería el principal motivo detrás de este crimen. Al parecer, la víctima le debía dinero a Hárold, Se encontraba en vía pública y se presentó una discusión. En medio de la riña, el asesino lesiona en el cuello a Rubén y le quitó la vida.

Manuel Alejandro Castro Mora

Fecha del crimen: 30 de enero de 2025

Localidad: Suba

Víctima: Ángelo Torres Vargas

Hechos: Ángelo se encontraba en vía pública en Suba y lo interceptaron dos sujetos que iban en una motocicleta. Uno de ellos se bajó del vehículo y le disparó a quemarropa. Según las investigaciones, uno de los delincuentes sería Manuel Alejandro.

David Stiven Rivera Cubides

Fecha del crimen: 19 de octubre de 2025

Localidad: Ciudad Bolívar

Víctima: Javier Ricardo Vega

Hechos: El supuesto asesino se encontraba consumiendo licor en vía pública, en la localidad de Ciudad Bolívar. Ese día Javier iba camino a su casa, pero al pasar por donde se encontraba David, se presentó una discusión por problemas del pasado. En ese momento lo agrede y le quita la vida.

Óscar Libardo Rodríguez Rojas

Fecha del crimen: 19 de noviembre de 2025

Localidad: Barrios Unidos

Víctima: Nubia Estella Vanegas Sánchez

Hechos: Nubia Estela, dueña de una empresa de transporte especial, se encontraba ese día trabajando en su oficina. La acompañaba Óscar, su pareja sentimental. Sin embargo, de la oficina solo sale él. A la mujer la encuentran sin vida al día siguiente.

Juan Carlos García Quitian

Fecha del crimen: 20 de mayo de 2025

Localidad: Ciudad Bolívar

Víctima: Sergio Esteban González Sastoque

Hechos: El agresor desciende de una camioneta verde, en compañía de varios sujetos. La víctima pasaba por el lugar en una motocicleta y el victimario le disparó en dos oportunidades.

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