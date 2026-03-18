Estos son los siete más buscados por homicidio en Bogotá ¿cuándo y a quién mataron?

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En la lucha contra el delito, las autoridades también requieren ayuda de la ciudadanía para llevar ante la justicia a los delincuentes que afectan la seguridad en la capital. Por esta razón dieron a conocer el cartel de los más buscados por homicidio en la ciudad, entre ellos, un presunto feminicida, que hoy son prófugos de la justicia.
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“El objetivo es que la ciudadanía suministre información, que permita llevar ante las autoridades competentes a estos sujetos. Con la captura de estos sujetos lograremos recuperar la seguridad y la convivencia en los territorios. Las personas pueden comunicarse al 3058143837 o a la línea 123. Seguimos firmes en nuestro compromiso de proteger la vida, la integridad y el patrimonio de todos los ciudadanos”, indicaron.
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Esta es la imagen, el nombre de la víctima, los datos del crimen y los hechos por los cuales deben responder.
Horacio José Crespo Villeros
Fecha del crimen: 6 de agosto de 2025
Localidad: Tunjuelito
Víctima: Nolbert Jesús Cruz Hurtado
Hechos: De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontraba a las afueras de un bar en la localidad de Tunjuelito departiendo con unos amigos. El asesino llegó a pie y le disparó.
Miltón Alfonso Millán Pirajan
Fecha del crimen: 16 de agosto de 2025
Localidad: Rafael Uribe Uribe
Víctima: Jesús David Cárdenas Artunduaga
Hechos: La víctima se encontraba a las afueras de un bar con unos amigos. De repente, se presentó una discusión entre Jesús y Milton, por los problemas que tenía la víctima con un amigo del agresor. En medio de la riña, el asesino lo agredió y huyó en una motocicleta.
Hárold Manuel Martínez Ayula
Fecha del crimen: 22 de junio de 2025
Localidad: Kennedy
Víctima: Rubén Darío Vargas Camargo
Hechos: Problemas por deudas. Este sería el principal motivo detrás de este crimen. Al parecer, la víctima le debía dinero a Hárold, Se encontraba en vía pública y se presentó una discusión. En medio de la riña, el asesino lesiona en el cuello a Rubén y le quitó la vida.
Manuel Alejandro Castro Mora
Fecha del crimen: 30 de enero de 2025
Localidad: Suba
Víctima: Ángelo Torres Vargas
Hechos: Ángelo se encontraba en vía pública en Suba y lo interceptaron dos sujetos que iban en una motocicleta. Uno de ellos se bajó del vehículo y le disparó a quemarropa. Según las investigaciones, uno de los delincuentes sería Manuel Alejandro.
David Stiven Rivera Cubides
Fecha del crimen: 19 de octubre de 2025
Localidad: Ciudad Bolívar
Víctima: Javier Ricardo Vega
Hechos: El supuesto asesino se encontraba consumiendo licor en vía pública, en la localidad de Ciudad Bolívar. Ese día Javier iba camino a su casa, pero al pasar por donde se encontraba David, se presentó una discusión por problemas del pasado. En ese momento lo agrede y le quita la vida.
Óscar Libardo Rodríguez Rojas
Fecha del crimen: 19 de noviembre de 2025
Localidad: Barrios Unidos
Víctima: Nubia Estella Vanegas Sánchez
Hechos: Nubia Estela, dueña de una empresa de transporte especial, se encontraba ese día trabajando en su oficina. La acompañaba Óscar, su pareja sentimental. Sin embargo, de la oficina solo sale él. A la mujer la encuentran sin vida al día siguiente.
Juan Carlos García Quitian
Fecha del crimen: 20 de mayo de 2025
Localidad: Ciudad Bolívar
Víctima: Sergio Esteban González Sastoque
Hechos: El agresor desciende de una camioneta verde, en compañía de varios sujetos. La víctima pasaba por el lugar en una motocicleta y el victimario le disparó en dos oportunidades.
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