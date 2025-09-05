No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así puede consultar si le dieron pasajes gratis de Transmilenio este mes

Para este mes de septiembre, más de 800.000 personas serán beneficiarias de pasajes gratis en el sistema de transporte.

Redacción Bogotá
05 de septiembre de 2025 - 04:49 p. m.
Foto: Integración Social
Para este mes, inician las recargas de los pasajes gratuitos en el sistema de transporte de Transmilenio. Según indicó el Distrito, más de 800.000 personas serán beneficiarias de este servicio. En ese sentido, destinarán una inversión superior de los $10.000 millones para este propósito.

Esperan que las personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y quienes se encuentran en situación de pobreza puedan movilizarse por la ciudad sin costo.

¿Cómo será la distribución?

Grupo poblacional Personas beneficiarias Inversión 
Personas mayores 445.598 $3.390.000.000 
Personas con discapacidad 163.013 $2.733.000.000 
Personas en pobreza extrema y moderada (Sisbén) 249.732 $4.403.000.000 
Total 858.343 $10.526.000.000 

Cabe resaltar que es clave tener presente que la cantidad de pasajes, cambia según el perfil socioeconómico de las personas beneficiarias, de acuerdo al Sisbén.

¿Quiénes son los beneficiarios?

  • Personas mayores de 62 años. 
  • Personas con discapacidad que cuenten con certificación Distrital. 
  • Personas mayores de 16 años en pobreza extrema o moderada (Sisbén).

¿Cómo se activan los pasajes?

Para los interesados, podrán activar el subsidio con dos formas en las taquillas de TM:

  •  Llevar la tarjeta TuLlave personalizada.
  •  Solicitar la activación del subsidio.

En puntos automáticos con pantalla:

  1.  Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.
  2.  Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”.
  3.  Dar clic en “Solicitar Subsidio/Convenio”.
  4.  Verificar el número de pasajes asignados.
  5.  Dar clic en “Finalizar” para completar el proceso.

Para conocer si es beneficiario, podrá averiguarlo en la página web. Solo con el número de cédula.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
