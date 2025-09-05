Así puede consultar si le dieron pasajes gratis de Transmilenio este mes

Pasajes en septiembre. Foto: Integración Social

Para este mes, inician las recargas de los pasajes gratuitos en el sistema de transporte de Transmilenio. Según indicó el Distrito, más de 800.000 personas serán beneficiarias de este servicio. En ese sentido, destinarán una inversión superior de los $10.000 millones para este propósito.

Esperan que las personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y quienes se encuentran en situación de pobreza puedan movilizarse por la ciudad sin costo.

¿Cómo será la distribución?

Grupo poblacional Personas beneficiarias Inversión Personas mayores 445.598 $3.390.000.000 Personas con discapacidad 163.013 $2.733.000.000 Personas en pobreza extrema y moderada (Sisbén) 249.732 $4.403.000.000 Total 858.343 $10.526.000.000

Cabe resaltar que es clave tener presente que la cantidad de pasajes, cambia según el perfil socioeconómico de las personas beneficiarias, de acuerdo al Sisbén.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Personas mayores de 62 años.

Personas con discapacidad que cuenten con certificación Distrital.

Personas mayores de 16 años en pobreza extrema o moderada (Sisbén).

¿Cómo se activan los pasajes?

Para los interesados, podrán activar el subsidio con dos formas en las taquillas de TM:

Llevar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del subsidio.

En puntos automáticos con pantalla:

Insertar la tarjeta TuLlave personalizada. Seleccionar la opción “Transacciones virtuales”. Dar clic en “Solicitar Subsidio/Convenio”. Verificar el número de pasajes asignados. Dar clic en “Finalizar” para completar el proceso.

Para conocer si es beneficiario, podrá averiguarlo en la página web. Solo con el número de cédula.

