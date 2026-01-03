Así quedaron las tarifas de comparendos y otros servicios de movilidad en Bogotá para 2026

La Secretaría de Movilidad señaló que los mayores infractores serían motocicletas y automóviles, con un 38 % cada uno. Foto: Jose Vargas Esguerra

En la capital, el año comienza con importantes ajustes en los precios del transporte y servicios de movilidad. Uno de los más consultados, son el valor de los comparendos y las grúas, valores que variaron para 2026 y ya empezaron a regir en la capital.

De esta manera, la Secretaría de Movilidad dio a conocer los reajustes de precios, según la Unidad de Valor Básico (UVB), aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2026.

Comparendos

Uno de los comparendos más frecuentes es estacionar en sitios prohibidos (código C02). Esta infracción tiene un valor de COP 633.200 en 2026. Si el conductor paga dentro de los primeros cinco días hábiles, puede acceder a un descuento del 50 %, quedando en COP 316.600. Si paga entre el día 6 y el 20, el valor con descuento es de COP 474.900.

El comparendo por exceder la velocidad máxima permitida (C29) quedó igualmente en COP 633.200, con posibilidad de reducción al 50 % (COP 316.600) o al 75 % (COP 474.900) según el momento del pago. De igual forma, no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal (C35), acarrea multa de COP 633.200, no obstante, esta infracción conlleva también la inmovilización del vehículo, lo que incrementa los costos para el conductor por grúa y parqueadero.

Pasarse un semáforo en rojo o no detenerse ante una señal de pare está entre las sanciones más costosas. En 2026, esta infracción tiene un valor de COP 1.266.100, que puede reducirse a COP6 33.050 con descuento del 50 % o a COP 949.575 con descuento del 25 %. En el caso de motocicletas, además, el vehículo puede ser inmovilizado.

Finalmente, uno de los comparendos que más consultas despierta es conducir bajo los efectos del alcohol. En grado I, la multa puede llegar a COP 7.596.800; en grado II, hasta COP 15.194.100; y en grado III, o en caso de negarse a la prueba, la sanción puede alcanzar los COP 60.776.500, además de suspensión de la licencia e inmovilización del vehículo.

Tarifa de parqueadero y grúas

Uno de los costos que más impacto genera es el de grúa para vehículos livianos, que en 2026 tiene un valor de COP 268.500. A este monto se suma el parqueadero diario.

En el caso de vehículos medianos, el servicio de grúa cuesta COP 408.600, mientras que para vehículos pesados asciende a COP 601.200. Para motocicletas, la tarifa de grúa es de COP 245.200. Las patinetas con o sin motor también están sujetas a inmovilización: el servicio de grúa tiene un costo de COP 70.100, y el parqueadero diario, aunque más bajo, también es acumulable.

