Así quedó la estación Corferias de Transmilenio, vandalizada en las protestas

En medio de las marchas en la Calle 26, las autoridades intervinieron y manifestantes reaccionaron vandalizando la estación Corferias.

Redacción Bogotá
17 de octubre de 2025 - 11:44 p. m.
Manifestantes arremetieron contra la estación Corferias de Transmilenio este viernes.
Foto: Archivo Particular
Entre los balances preliminares de las marchas de este viernes, la estación Corferias tuvo que ser cerrada debido a las afectaciones en la estructura realizadas por un grupo de manifestantes. De acuerdo con las autoridades, encapuchados arremetieron contra la estación en reacción a la intervención de la fuerza pública.

“Hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada”, dijo Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

Sobre daños estructurales, las autoridades reportaron actos vandálicos contra la estación Corferias, en reacción a la intervención de la Mebog en la calle 26. “Ante esta situación, se reportaron riesgos para la ciudadanía, debido a los vidrios en taquilla. El personal fue evacuado”, señaló Quintero.

El servicio en la estación quedó suspendido mientras Transmilenio realiza las verificaciones de seguridad y funcionamiento, ya que algunos torniquetes resultaron vandalizados.

La movilización también dejó cuatro uniformados lesionados

Cuatro uniformados resultaron lesionados con flechas cargadas por encapuchados de la movilización. Adicional, las autoridades investigan la presencia de artefactos explosivos en inmediaciones de la Universidad Nacional, en donde permanecieron los últimos días en “refugio”.

“Rechazamos de forma categórica el ataque con elementos contundentes que se han lanzado en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde han resultado heridos 4 uniformados”, señaló Quintero.

Por su lado, el alcalde de Bogotá afirmó que denunciará los hechos que resultaron en los uniformados heridos: “así mismo, denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU”, dijo Carlos Fernando Galán.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Olegario (51538)Hace 9 minutos
Los violentos vándalos puede actuar con total tranquilidad: si los atrapan y los judicializan el señor de las bolsas los defenderá con todas sus nalgas.
