Así quedó la estación Corferias de Transmilenio, vandalizada en las protestas

Manifestantes arremetieron contra la estación Corferias de Transmilenio este viernes. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre los balances preliminares de las marchas de este viernes, la estación Corferias tuvo que ser cerrada debido a las afectaciones en la estructura realizadas por un grupo de manifestantes. De acuerdo con las autoridades, encapuchados arremetieron contra la estación en reacción a la intervención de la fuerza pública.

Le puede interesar: No habrá Ley Seca en Bogotá durante elecciones de Consejos de Juventud

“Hacia las 3:30 de la tarde un nutrido grupo de personas, algunos de ellos encapuchados, llegó a la Embajada de Estados Unidos con artefactos incendiarios, flechas e instrumentos para vandalizar la embajada”, dijo Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

Sobre daños estructurales, las autoridades reportaron actos vandálicos contra la estación Corferias, en reacción a la intervención de la Mebog en la calle 26. “Ante esta situación, se reportaron riesgos para la ciudadanía, debido a los vidrios en taquilla. El personal fue evacuado”, señaló Quintero.

El servicio en la estación quedó suspendido mientras Transmilenio realiza las verificaciones de seguridad y funcionamiento, ya que algunos torniquetes resultaron vandalizados.

Así quedó la estación Corferias de Transmilenio tras los disturbios en la calle 26. Las autoridades reportaron uniformados de la Policía heridos con flechas. https://t.co/xZicBCMZDc pic.twitter.com/yNBGbO7qJR — El Espectador Bogotá (@BogotaEE) October 17, 2025

La movilización también dejó cuatro uniformados lesionados

Cuatro uniformados resultaron lesionados con flechas cargadas por encapuchados de la movilización. Adicional, las autoridades investigan la presencia de artefactos explosivos en inmediaciones de la Universidad Nacional, en donde permanecieron los últimos días en “refugio”.

“Rechazamos de forma categórica el ataque con elementos contundentes que se han lanzado en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde han resultado heridos 4 uniformados”, señaló Quintero.

Por su lado, el alcalde de Bogotá afirmó que denunciará los hechos que resultaron en los uniformados heridos: “así mismo, denunciaremos estos actos ante autoridades judiciales, Defensoría del Pueblo y ONU”, dijo Carlos Fernando Galán.

Siga leyendo: ¿Invasión o rebusque? Lo que se juega Antonio Nariño en sus andenes

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.