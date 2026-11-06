Así se distribuye la contaminación acústica en Bogotá: 27 zonas identificadas

El problema no se limita a la intensidad del ruido. También importa dónde se concentra, cuánto tiempo están expuestas las personas y qué…

El ruido y las grandes ciudades parecen indivisibles. Para algunos, incluso, podrían ser sinónimos. El tráfico en constante crecimiento, las industrias, la operación aérea, el comercio, el tráfico o la pólvora generan altos niveles de sonidos que acompañan la cotidianidad de millones de personas. La costumbre hace que el estruendo pase inadvertido, incluso cuando sus efectos empiezan a sentirse en el cuerpo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El problema no se limita a la intensidad del ruido. También importa dónde se concentra, cuánto tiempo están expuestas las personas y qué posibilidades tienen de encontrar espacios para descansar de él. Esa distribución tampoco es ajena a las desigualdades entre barrios.

Publicidad

Bogotá no es ajena a esa realidad. La Secretaría Distrital de Ambiente identificó 27 Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), distribuidas en 11 localidades, en las que confluyen altos niveles de ruido ambiental, conflictos entre actividades y viviendas, y una mayor susceptibilidad de la población a sufrir sus efectos. El diagnóstico permite ubicar los sectores donde el problema exige atención. La pregunta que sigue es qué hará la ciudad con esa información.

La dificultas de bajar el volumen

La contaminación acústica tiene varias fuentes, pero no todas se manifiestan de la misma manera. De acuerdo con una reciente declaración de la secretaria de Ambiente Adriana Soto, el tráfico vehicular representa el 89 % del ruido ambiental de Bogotá. En contraste, siete de cada diez quejas ciudadanas por ruido están relacionadas con establecimientos nocturnos, bares y discotecas.

Los animales también deben lidiar con el estruendo bogotano. Entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, la campaña distrital “La Pólvora Explota mis Sentidos” recibió 137 reportes de afectaciones a animales durante las celebraciones de Halloween. Los perros concentraron 90 reportes, las aves 23 y los gatos nueve. El miedo y el estrés por las explosiones fueron las principales reacciones identificadas (125 respuestas), seguidos de los intentos de huida (96). Bosa, San Cristóbal y Kennedy concentraron el mayor número de reportes, con 28, 20 y 17, respectivamente

En el caso de las motos, el ruido dejó de ser una escena excepcional en muchas vías. Los exostos modificados convierten trayectos cotidianos en episodios difíciles de ignorar: interrumpen conversaciones, obligan a elevar la voz, y pueden irrumpir varias veces durante el día y la noche en los barrios cercanos a corredores transitados. Controlar estas conductas no siempre es sencillo. El Ministerio de Transporte ha señalado que las modificaciones de las características de los vehículos requieren autorización y registro, y que las condiciones del sistema de escape pueden ser objeto de revisión. Sin embargo, la presencia de un resonador o una pieza modificada no demuestra por sí sola una infracción: debe establecerse si se incumplen las condiciones técnicas o si la modificación carece de autorización.

En 2025, Bogotá impuso 1.815 comparendos por la infracción C.28, relacionada con el uso indebido de elementos para producir ruido, y 842 por la C.35, asociada al incumplimiento de la revisión técnico-mecánica. Ninguna de las dos cifras permite establecer cuántos conductores fueron sancionados específicamente por exostos modificados ni cuánto ruido se logró reducir: la primera incluye distintas conductas y la segunda no corresponde exclusivamente a vehículos ruidosos»

27 zonas para mirar el problema de cerca

La distribución de las 27 Zonas Acústicamente Saturadas muestra que la contaminación por ruido no se concentra únicamente en el centro o en los sectores de mayor actividad comercial. Engativá reúne siete de estas zonas; Chapinero, cuatro; Kennedy, Suba y Fontibón, tres cada una; y Usaquén, dos. Las cinco restantes están en Antonio Nariño, Los Mártires, Santa Fe, Teusaquillo y Barrios Unidos, con una zona identificada en cada localidad. En conjunto, el diagnóstico abarca sectores con dinámicas muy distintas: desde áreas comerciales y de entretenimiento hasta barrios residenciales expuestos al tráfico y zonas afectadas por la operación del aeropuerto.

Entre los puntos identificados están San Victorino, el barrio Santa Fe, Galerías y la Zona T; también corredores y sectores residenciales como la calle 116, entre la Autopista Norte y la carrera 19, Lijacá, Verbenal y San Antonio, además de zonas de Suba, Engativá y Kennedy. El diagnóstico incluye, asimismo, dos áreas relacionadas con el ruido aeronáutico: una por ruido lateral de las operaciones del aeropuerto, en Engativá, y otra en la UPZ Fontibón San Pablo, bajo la pista sur. La variedad de estos sectores evidencia que no existe una única fuente ni una solución que pueda aplicarse por igual en toda la ciudad.

Infografía · Ruido en la ciudad Zonas acústicamente saturadas en Bogotá Bogotá tiene 27 áreas catalogadas como críticas por contaminación sonora, repartidas en 11 de sus 20 localidades. Engativá reúne 7 y Chapinero, 4. Ubique la suya. Paso 1 Elija su localidad Localidad 0 ZAS 1 2 a 3 4 o más Esquema de las localidades, no a escala; el norte queda arriba. El número de cada casilla es la cantidad de ZAS. Paso 2 Encuentre su zona Por barrio o lugar Por cruce de calles Barrio, centro comercial o calle Calle Carrera Verificar Escriba el número, con letra si la tiene (por ejemplo 24B). La Avenida Caracas es la carrera 14. Las 27 zonas

¿Cuánto ruido permite las norma?

La Resolución 0627 de 2006 establece límites de ruido ambiental según el uso del suelo y el horario. Las mediciones se expresan en decibeles ponderados A (dB(A)), una escala que aproxima cómo percibe el sonido el oído humano. Para entender esas cifras, algunos sonidos cotidianos sirven como referencia:

Hospitales, bibliotecas y zonas de tranquilidad: máximo de 55 dB de día y 45 de noche. Una biblioteca silenciosa ronda los 30 dB; una conversación en voz baja, los 40.

Zonas residenciales: 65 dB de día y 50 de noche. Una conversación normal puede acercarse a los 60 dB.

Zonas comerciales: 70 dB de día y 55 de noche. Una lavadora o un sitio con alta concurrencia puede producir ese nivel.

Zonas industriales: 75 dB tanto de día como de noche. Un secador de pelo puede aproximarse a ese nivel.

Zonas de infraestructura y transporte: 80 dB de día y 70 de noche. El tráfico pesado puede acercarse a esos valores.

Cabe aclarar que los ejemplos son aproximadosy pueden cambiar de acuerdo con las condiciones particulares del entorno o el vecindario.

El silencio también está repartido de manera desigual

La posibilidad de alejarse del ruido tampoco está al alcance de todos. Una investigación de 2025 de Andruss Mateo Ávila Silva, de la Universidad Nacional, cruzó información acústica con variables como pobreza multidimensional, densidad poblacional, usos del suelo y acceso a espacios que podrían funcionar como refugios sonoros.

El estudio encontró que apenas el 32 % de la población de Bogotá tendría un parque de más de 10.000 metros cuadrados o una biblioteca a menos de un kilómetro de su vivienda. También identificó mayores condiciones de vulnerabilidad acústica en sectores del sur y suroccidente, entre ellos Bosa, Kennedy, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, donde coinciden niveles elevados de ruido y condiciones socioeconómicas desfavorables. La cercanía a estos espacios, sin embargo, no garantiza que sean refugios silenciosos: algunos están junto a vías de alto tráfico o tienen problemas de seguridad e iluminación que dificultan su uso

Una ley que debe aterrizarse

A esta discusión se suma la Ley 2450 de 2025, conocida como Ley contra el Ruido. La norma fijó plazos para que el Gobierno nacional formulara una política de calidad acústica y actualizara la reglamentación de la resolución del 2006. El primero venció en marzo de 2026 y el segundo, en septiembre. A noviembre, esas disposiciones seguían pendientes, según la información disponible.

Publicidad

La reglamentación debe precisar asuntos que inciden directamente en la gestión territorial: protocolos de medición, indicadores para espacios interiores y exteriores, criterios para delimitar zonas acústicamente saturadas y zonas de protección, mapas estratégicos, aislamiento de edificaciones y planes de descontaminación. También debe facilitar que el ruido se incorpore a las decisiones de ordenamiento territorial.

La delimitación de estas zonas pone en evidencia conflictos que la ciudad ha normalizado: viviendas junto a corredores de alto tráfico, sectores residenciales rodeados de establecimientos nocturnos y barrios sometidos al ruido de la operación aeroportuaria. No son molestias equivalentes ni se resuelven con una misma medida. La actualización de la reglamentación nacional permitiría precisar criterios y herramientas para enfrentar la contaminación acústica, pero su demora no supedita todos los avances distritales. Bogotá ya cuenta con diagnósticos, competencias de control y mecanismos de intervención que puede fortalecer. El desafío es que las zonas identificadas dejen de ser puntos señalados en un mapa y se conviertan en prioridades concretas de gestión, con medidas capaces de reducir la exposición de quienes viven y trabajan allí.

Publicidad

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.