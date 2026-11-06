 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Así se distribuye la contaminación acústica en Bogotá: 27 zonas identificadas

El mapa distrital identifica sectores residenciales, comerciales y aeroportuarios que requieren respuestas diferenciadas frente a la contaminación acústica.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
Están aumentando los operativos para atender las quejas ciudadanas frente al ruido.
Están aumentando los operativos para atender las quejas ciudadanas frente al ruido.
Foto: Cortesía

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El ruido y las grandes ciudades parecen indivisibles. Para algunos, incluso, podrían ser sinónimos. El tráfico en constante crecimiento, las industrias, la operación aérea, el comercio, el tráfico o la pólvora generan altos niveles de sonidos que acompañan la cotidianidad de millones de personas. La costumbre hace que el estruendo pase inadvertido, incluso cuando sus efectos empiezan a sentirse en el cuerpo.

El problema no se limita a la intensidad del ruido. También importa dónde se concentra, cuánto tiempo están expuestas las personas y qué…

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

causasperdidaz ctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Bogotá hoy

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido