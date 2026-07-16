Así será el desfile del 20 de Julio en Bogotá: por primera vez llegará a Ciudad Bolívar

El desfile recorrerá la avenida Villavicencio y ocasionará cierres entre la autopista Sur y la carrera 22B. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

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Por primera vez, el tradicional desfile militar y policial del 20 de Julio se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. La conmemoración de los 216 años de la Independencia tendrá como escenario principal la avenida Villavicencio.

El desfile comenzará en la transversal 71C, a la altura del semáforo ubicado frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, y finalizará en la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.

Durante el recorrido, las tropas pasarán por sectores como El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva. En la jornada participarán integrantes del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

El evento se realizará el lunes festivo 20 de julio y podrá ser observado por los ciudadanos a lo largo del corredor dispuesto por las autoridades. También contará con transmisión en vivo a través de Canal Institucional.

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Cierres viales por el desfile

La realización del evento implicará cierres en la avenida Villavicencio, desde la autopista Sur hasta la carrera 22B, en inmediaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Las autoridades recomendaron a quienes se movilicen por el sector consultar con anticipación los desvíos y planear sus recorridos para evitar contratiempos.

La seguridad del desfile y de los ensayos nocturnos estará a cargo de la Décima Tercera Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía de Bogotá y las secretarías distritales de Gobierno, Seguridad y Movilidad.

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