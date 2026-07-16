Galán cuestiona decisión de la Fiscalía sobre caso de terrorismo

Carlos Fernando Galán Foto: Tomás Osorio

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó este jueves, a través de su cuenta de X, la decisión de la Fiscalía General de la Nación de trasladar el proceso contra 11 personas investigadas por presuntos actos de terrorismo a un grupo especializado en protesta social y justicia restaurativa.

El mandatario aseguró que, de acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía y la Policía, los procesados no estarían vinculados con manifestaciones ciudadanas, sino con una estructura que habría cometido ataques sistemáticos contra el transporte público y miembros de la fuerza pública.

“Estas 11 personas que fueron capturadas en diciembre pasado, según la investigación de la Fiscalía y de la Policía, habrían cometido actos de terrorismo usando explosivos para atacar a miembros de la fuerza pública y bombas incendiarias para atacar el transporte público, poniendo en peligro la vida de muchos habitantes de Bogotá”, escribió Galán.

La reacción del alcalde se produjo luego de conocerse la Resolución 171 del 16 de junio de 2026, mediante la cual la Fiscalía reasignó el expediente a dos fiscales del Grupo de Tareas para Investigar la Protesta Social, adscrito a la Unidad de Justicia Restaurativa, con el propósito de revisar de manera integral el caso y evaluar, cuando sea jurídicamente viable, mecanismos restaurativos o formas anticipadas de terminación del proceso.

Los 11 investigados fueron capturados en diciembre de 2025 y son señalados por las autoridades de integrar la denominada Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (PPP), grupo al que se le atribuyen al menos 15 ataques ocurridos entre 2024 y 2025 en Bogotá, entre ellos atentados con explosivos contra uniformados y la quema de buses del SITP.

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En su publicación, Galán defendió la solidez del proceso judicial y recordó que ya había superado varias etapas ante los jueces de la República.

“Esta es una investigación muy sólida, avalada ya por dos jueces de la República que autorizaron las capturas, legalizaron el procedimiento y permitieron avanzar en la imputación de cargos y la detención de estas personas. Por eso es preocupante que una investigación tan sólida pueda estar en peligro”, afirmó.

El mandatario también insistió en que el Distrito seguirá garantizando el derecho a la protesta pacífica, pero rechazó que conductas como las investigadas puedan ser tratadas bajo ese enfoque.

“Nosotros en Bogotá tenemos la obligación de garantizar el ejercicio de la protesta pacífica y de la manifestación, y lo haremos, pero no podemos permitir que se disfracen de protesta pacífica o de manifestación hechos que, según la misma investigación de la Fiscalía, serían concierto para delinquir y terrorismo. Eso no puede pasar en Bogotá”, sostuvo.

Horas antes, en declaraciones a Noticias Caracol, Galán anunció que buscará reunirse con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para conocer el alcance de la decisión y la estrategia que seguirá la entidad frente a este proceso. El alcalde aseguró que espera que quienes, según la investigación, habrían participado en estos hechos respondan ante la justicia y no accedan a beneficios que, a su juicio, no corresponden con la naturaleza de los delitos investigados.

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