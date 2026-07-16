Militar enfrentó a tiros a presuntos fleteros en Kennedy: dos personas resultaron heridas

El intercambio de disparos ocurrió en un restaurante del barrio Techo, donde las autoridades atendieron la emergencia. Foto: Pexels

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Un nuevo caso de inseguridad se registró este jueves 16 de julio en Bogotá. Un presunto intento de fleteo ocurrido en el barrio Techo, localidad de Kennedy, terminó en un intercambio de disparos, que dejó dos personas heridas.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, dos personas ingresaron a un restaurante para compartir cuando fueron abordadas por dos hombres armados que, mediante intimidación, intentaron hurtar un bolso.

Según explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, durante el forcejeo un militar que se encontraba en el lugar y portaba su arma de dotación intervino para evitar el robo, lo que desencadenó un cruce de disparos con los presuntos delincuentes.

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“Dos personas ingresan a un restaurante con el fin de departir. Al lugar llegan dos ciudadanos con armas de fuego generando intimidación y queriendo hurtar un bolso. La situación genera un forcejeo y la intervención de una tercera persona que estaba armada, la cual se enfrenta a los victimarios, produciéndose un cruce de disparos”, señaló el oficial.

Tras el intercambio de disparos, patrullas de la Policía acudieron al lugar y coordinaron el traslado de los heridos a centros asistenciales.

Las autoridades informaron que dos de los involucrados se encuentran fuera de peligro, mientras que una tercera persona permanece en cirugía debido a la gravedad de las lesiones.

De manera preliminar, la Policía indicó que, al parecer, las víctimas habían realizado minutos antes un retiro de dinero en efectivo sin solicitar el servicio gratuito de acompañamiento que presta la institución.

Por estos hechos, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes y revisan cámaras de seguridad del sector para identificar plenamente a los responsables y esclarecer la secuencia de lo ocurrido.

La Policía recordó a la ciudadanía que el acompañamiento para retiros de dinero en efectivo puede solicitarse gratuitamente a través de la línea 123 y reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo para facilitar la reacción de las autoridades.

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