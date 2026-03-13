Así será la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá tras la licencia ambiental

Bogotá Autonorte Ampliación Foto: Sebastián López Ramírez

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Tras años de trámites y debates ambientales, el proyecto para ampliar la Autopista Norte de Bogotá recibió luz verde para iniciar obras. La decisión llegó luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgara la licencia ambiental al proyecto Accesos Norte Fase II, paso clave para intervenir uno de los principales corredores de entrada y salida de la ciudad.

¿Qué mejora el proyecto?

El proyecto contempla intervenir el corredor entre las calles 191 y 245, un tramo donde actualmente se concentran fuertes congestiones vehiculares.

Durante el proceso de evaluación ambiental y técnica, la obra estuvo detenida por varios años mientras se resolvían los requisitos del licenciamiento. En ese tiempo incluso se advirtió que, si la licencia no se aprobaba, el proyecto podría enfrentar nuevos litigios.

Con la aprobación de la ANLA, la concesionaria Ruta Bogotá Norte podrá iniciar la fase de construcción.

¿Qué incluye la obra?

El proyecto hace parte del programa de infraestructura Accesos Norte y busca ampliar la capacidad de uno de los principales corredores de entrada a la capital.

Entre las intervenciones previstas están:

ampliación del corredor vial

construcción de carriles adicionales

carril exclusivo para TransMilenio

puentes peatonales y retornos a desnivel

mejoras en la conexión con la carrera Séptima

adecuaciones urbanas y ambientales en el corredor

La obra busca ampliar la vía de seis a doce carriles, lo que permitiría mejorar la capacidad del corredor y reducir los tiempos de viaje para quienes se movilizan entre Bogotá y la Sabana.

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Las alertas y reparos

Aunque la licencia ambiental destrabó el proyecto, la ampliación de la Autopista Norte sigue generando debate.La obra fue objeto de una audiencia pública ambiental en la que distintos sectores discutieron los impactos sobre el ecosistema del norte de Bogotá y la Sabana.

Las preocupaciones se centran especialmente en los efectos sobre humedales y ecosistemas cercanos. A pesar de esas alertas, la licencia permitió superar uno de los principales obstáculos que tenía el proyecto para iniciar obra.

¿Se trata de una solución parcial?

Aunque ampliar la Autopista Norte puede aliviar parte de los trancones en el acceso norte de Bogotá, varios expertos en movilidad han advertido que la obra no resolverá por sí sola los problemas estructurales de ese corredor.

Urbanistas y especialistas en transporte suelen señalar que el acceso norte necesita una estrategia más amplia que incluya:

Ampliar la capacidad del corredor también hacia el sur, especialmente en sectores donde se generan embudos de tráfico.

Mejorar conexiones en puntos críticos como el acceso a la ciudad alrededor de la calle 135.

Desarrollar vías paralelas o alternativas que distribuyan el tráfico hacia otros corredores.

Fortalecer el transporte público regional entre Bogotá y los municipios de la Sabana.

Estas intervenciones complementarias son clave porque el crecimiento urbano de la región ha aumentado significativamente el número de viajes diarios entre Bogotá y municipios cercanos, presionando la capacidad de la infraestructura vial existente.

Continúe leyendo: Proyecto de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá recibió luz verde para iniciar obras.

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