Así terminó una persecución policial en Puente Aranda: vehículo cayó a un canal

El vehículo terminó dentro de un caño tras una persecución policial en Puente Aranda. Foto: City Tv

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Una persecución que comenzó tras el presunto hurto de un vehículo terminó en una escena de alto impacto en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda. El automóvil en el que huían los sospechosos perdió el control, chocó contra varios elementos de la vía y terminó dentro de un caño, dejando tres personas lesionadas y un amplio operativo policial en la zona.

La emergencia movilizó a uniformados de la Policía, organismos de socorro y personal de tránsito, mientras las autoridades adelantaban las labores para atender a los heridos, recuperar el vehículo y establecer las circunstancias que rodearon la persecución. El hecho generó afectaciones temporales a la movilidad y llamó la atención de decenas de vecinos que presenciaron el desenlace del operativo.

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Así ocurrió la persecución

Según la información preliminar, la persecución comenzó luego de que las autoridades recibieran el reporte del presunto hurto de un vehículo color gris. Al ubicar el automotor, varias patrullas iniciaron un seguimiento que se extendió por diferentes vías de la localidad de Puente Aranda.

Durante la huida, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó saliéndose de la vía y cayendo a un canal de aguas. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por organismos de emergencia.

Autoridades investigan las circunstancias del caso

La Policía adelanta las investigaciones para establecer la responsabilidad de los ocupantes del vehículo y determinar si el automotor estaba relacionado con otros hechos delictivos.

Asimismo, las autoridades también recopilan registros de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir el recorrido de la persecución y esclarecer las circunstancias que llevaron al accidente.

Hurto de vehículos en Bogotá

El caso ocurre en medio de una reducción del hurto de automotores en Bogotá. Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, en lo corrido de 2026 este delito registra una disminución cercana al 38 % frente al mismo periodo del año anterior, resultado que las autoridades atribuyen al fortalecimiento de los planes candado, el monitoreo con cámaras y los operativos conjuntos entre la Policía y la Fiscalía.

Sin embargo, los hechos asociados a persecuciones policiales continúan representando un riesgo para la seguridad vial y la integridad de conductores, peatones y pasajeros.

A esto se suma el panorama de siniestralidad en la capital. Bogotá cerró 2025 con 552 personas fallecidas en siniestros viales, la primera reducción en varios años, aunque más de 10.300 personas resultaron lesionadas en accidentes de tránsito. En los primeros meses de 2026, las autoridades reportaron más de 160 víctimas fatales, con motociclistas, peatones y ciclistas entre los actores viales más afectados. Estos indicadores han llevado al Distrito a reforzar los controles sobre exceso de velocidad, conducción peligrosa y comportamientos que incrementan el riesgo de accidentes durante operativos policiales y persecuciones.

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