Nueva tarifa de TransMilenio entra en vigencia este 14 de enero: pasaje será $3.550 en 2026

A partir de este miércoles 14 de enero de 2026, entra en vigencia la nueva tarifa del sistema TransMilenio y el SITP en Bogotá, que quedará en $3.550 por viaje, tras un aumento de 10,6 % frente al valor anterior de $3.200.

El ajuste, aprobado por la Alcaldía de Bogotá, busca responder a los costos operativos y la sostenibilidad financiera del sistema, tras el incremento del IPC y del salario mínimo mensual en Colombia.

En ese orden de ideas, el incremento de la tarifa del servicio aplicará para los buses troncales TransMilenio (rojos), TransMiZonal (azules) y TransMiCable.

La decisión se oficializó tras la publicación del proyecto de decreto, publicado por la Alcaldía de Bogotá a finales de diciembre de 2025, mediante el cual se modificaron las cifras inicialmente previstas en el presupuesto distrital, que contemplaban un ajuste de $250 (llevando la tarifa a $3.450).

Sin embargo, la reciente subida del salario mínimo a un 23 %, y los efectos económicos sobre los costos de operación —como salarios, combustibles y mantenimiento— obligaron a recalcular el valor definitivo del pasaje en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), según la versión entregada por el Distrito.

Desde la gerencia de TransMilenio, funcionarios han defendido que el aumento es necesario para cubrir los gastos de operación y sostener el servicio, que afecta a millones de capitalinos que dependen diariamente de la red troncal y zonal para sus desplazamientos. Según la entidad, el ajuste busca equilibrar la balanza financiera sin comprometer la prestación del servicio público, considerado esencial para la movilidad urbana.

Las cuentas de los usuarios

Los ejercicios matemáticos ayudan a entender la dimensión del incremento en el pasaje. En 2024, un trabajador que ganaba el salario mínimo y usaba TransMilenio dos veces al día destinaba cerca del 9,7 % de su ingreso mensual al transporte.

Con el salario mínimo de 2026 y la nueva tarifa, ese porcentaje baja alrededor del 8 %. El pasaje sube, pero su peso relativo frente al ingreso disminuye.

Incluso en un escenario hipotético, que plantea la funcionaria, el dato es revelador: si con un aumento salarial esperado del 11 % se proyectaba subir el pasaje COP $200, un incremento real del 23 % habría llevado, por simple proporcionalidad, a un ajuste cercano a los COP $400. De hecho, después de los dos incrementos, tanto del salario mínimo, como el del pasaje, la asequibilidad para asalariados mejorará de 62 a 70 pasajes por mes.

