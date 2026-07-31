Ataque en la U. Nacional: víctima revela otra agresión y nuevos señalamientos

Kevin Arriguí aseguró que semanas antes del ataque ya había denunciado una agresión y actos de hostigamiento ante las autoridades de la Universidad Nacional. Foto: Archivo

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Kevin Arriguí, representante estudiantil de la Universidad Nacional y uno de los tres jóvenes que resultaron heridos durante los hechos violentos registrados el pasado 29 de julio en la sede Bogotá, aseguró que el ataque del que fue víctima estuvo precedido por semanas de hostigamientos y una agresión física que, según dijo, había denunciado sin obtener respuesta.

En entrevista con Noticias Caracol, el estudiante relató que durante la madrugada de este viernes acudió a Medicina Legal para adelantar las diligencias relacionadas con la investigación y aseguró que aún presenta secuelas por las heridas.

“Sí se siente un poco de dolor en todo el cuerpo, sobre todo donde nos propinaron las puñaladas”, manifestó.

“Ya nos habían agredido”

Arriguí afirmó que desde hace varios días él y otros estudiantes mantenían diferencias con un sector de Sintraunal, sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional.

Según explicó, dos semanas antes del ataque el presidente del sindicato en Bogotá lo habría golpeado durante una discusión ocurrida en la Vicerrectoría de la sede. “Nos propinó un puño y colocamos la denuncia, pero no pasó nada”, aseguró.

El estudiante relató que ese día se acercó a dialogar con algunos directivos del sindicato porque, según dijo, se sentía acosado y hostigado por procesos disciplinarios que consideraba injustificados.

De acuerdo con su versión, cuando comenzó a grabar la conversación con su celular, uno de los directivos se acercó, le arrebató el teléfono y posteriormente lo golpeó.

Arriguí aseguró que esos hechos fueron denunciados ante la Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional y que el proceso apenas había sido asignado a un abogado instructor.

“Fue una protesta pacífica”

Sobre los hechos ocurridos la noche del miércoles, el representante estudiantil señaló que él y un grupo de compañeros realizaban una protesta pacífica para retirar algunas pancartas y colocar mensajes dirigidos a las directivas del sindicato.

Según su relato, posteriormente llegaron varias personas y ocurrió la agresión registrada en video.

“Nos dimos cuenta de que llegó el presidente de Sintraunal de Bogotá con aproximadamente 30 jóvenes y pasó lo que se ve en el video”, afirmó.

El estudiante reiteró que responsabiliza a directivos del sindicato por lo ocurrido y sostuvo que quienes expresan posiciones distintas frente a algunos debates políticos dentro de la universidad pueden ser objeto de persecución.

Arriguí afirmó que estas declaraciones corresponden a su percepción de los hechos y dijo esperar que sea la Fiscalía General de la Nación la que establezca las responsabilidades penales tras analizar las pruebas recopiladas.

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Agradeció el apoyo de la Universidad

Durante la entrevista, el estudiante reconoció el acompañamiento que, según dijo, ha recibido por parte de las directivas de la Universidad Nacional después del ataque.

Explicó que la institución dispuso un vehículo para trasladarlo a Medicina Legal y que ha recibido mensajes de solidaridad de estudiantes, profesores, egresados y miembros de la Facultad de Ciencias Agrarias.

“Las directivas de la Universidad nos han brindado apoyo y lo agradezco. También he recibido muchísimos mensajes de solidaridad que nos dan fuerza en este momento”, señaló.

Los hechos son investigados por la Fiscalía General de la Nación, que ya recopiló videos de seguridad y otros elementos probatorios. Por su parte, la Universidad Nacional informó que activó los protocolos institucionales de atención a las víctimas y aseguró que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y avanzar en las investigaciones.

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