“Ataque es dejar a millones sin agua”: Petro aviva el debate y responde a Galán

Sigue la tensión por la polémica resolución que publicó Minambiente el pasado 4 de marzo para comentarios y que define lineamientos en la Sabana de Bogotá con un impacto en al menos 40 municipios de Cundinamarca. Bombardeo de trinos y cartas de bancadas del Concejo alimentan las dos visiones encontradas. Entre el huracán de comentarios, destacó uno que disparó el presidente Gustavo Petro en su trinchera de X, dirigido al alcalde capitalino.

“Señor alcalde Galán, si usted tiene una ciudad con racionamiento de agua, cómo se le ocurre que la acción del gobierno en el territorio ajeno a Bogotá para garantizar los flujos híbridos, es un ataque”, fue breve el presidente.

Lo anterior lo escribió Petro en reacción a uno de los múltiples mensajes que el alcalde Galán, que considera como un ataque el proyecto de resolución. El mandatario ya difundió en su X varios comentarios y fragmentos de la rueda de prensa que adelantó en horas de la mañana y en la que pidió “respeto” por la soberanía de la capital.

“La ley no es una opción. La Constitución no es una opción. Esto representa un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía local”, fue el mensaje del alcalde al que se refirió el presidente. No obstante, Petro no se fue sin dejar una pulla al mandatario capitalino: “Ataque es dejar a 9 millones de personas sin agua. Es un ataque contra la vida”, refiriéndose al racionamiento de agua.

Señor alcalde Galán, si usted tiene una ciudad con racionamiento de agua, cómo se le ocurre que la acción del gobierno en el territorio ajeno a Bogotá para garantizar los flujos híbridos, es un ataque.



Ataque es dejar a 9 millones de personas sin agua. Es un ataque contra la… https://t.co/r5nfvxlJ6D — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 6, 2025

Petro sobre la polémica resolución

No es la única vez que el presidente se refiere al tema. Desde horas de la mañana en que la Alcaldía de Bogotá transmitió la rueda de prensa, el presidente ha trinado y compartido opiniones sobre la controversia. “El desarrollo de Bogotá no es pavimentar la Sabana. Eso solo sirve para especuladores inmobiliarios que se enriquecen”, escribió Petro.

Y continuó: “Es el tren mi querido amigo (le respondió al concejal Julián Espinosa), los tranvías eléctricos con estaciones fijas, y mucho bosque y mucha agua, lo que permitirá que 9 millones de habitantes vivan en Bogotá y la Sabana. Esto sí es el verdadero desarrollo para todas y todos”.

Aunque minorías, Petro tiene apoyo en el Concejo de Bogotá. “La bancada del Pacto Histórico en el Concejo de Bogotá, de la Asamblea de Cundinamarca y del Congreso de la República, expresa su total respaldo a las medidas y lineamientos ambientales emitidos por el Ministerio en torno a la Sabana”, comunicó Heidy Sánchez, concejala de Bogotá.

El desarrollo de Bogotá no es pavimentar la Sabana. Eso solo sirve para especuladores inmobiliarios que se enriquecen.



Es el tren mi querido amigo, los tranvías eléctricos con estaciones fijas, y mucho bosque y mucha agua lo que permitirá que 9 millones de habitantes vivan en… https://t.co/BuYRrHpJ8H — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 5, 2025

Galán siente minada su soberanía

No es la primera vez que el alcalde expresa que el Gobierne se sumerge de más en los temas de Bogotá. Galán calificó el proyecto de resolución como “un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía territorial”. Y aseguró que en una de las reuniones con el presidente, Gustavo Petro, a puerta cerrada, le hizo saber sobre la construcción de estos lineamientos al que, dijo, no habían sido convocados. “Ellos se comprometieron a hacerlo, pero nunca pasó y terminaron publicando para comentarios (...) No hay ningún respeto. Es una imposición”, dijo el primer mandatario de Bogotá.

La secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, y Úrsula Ablanque, subsecretaria de Planeación Territorial en la Secretaría de Planeación, detallaron las posibles afectaciones que tendría la Sabana de Bogotá en caso de expedirse la Resolución.

Velasco mencionó que 120 mil viviendas quedarían en incertidumbre, donde familias ya hicieron proceso de preventa o adquisición. Asimismo, seis barrios que actualmente están en proceso de legalización en Bosa y Engativá. Por su parte, Ablanque calculó que “con esta ampliación de la cobertura del humedal, se afectarían 600 mil personas y proyectos de vivienda”. “Vamos a crear un sistema donde la ciudadanía pueda entrar y evaluar si quedó incorporada en un las zonas que serían humedal, afectando su derecho a la propiedad”, dijo Galán.

El Concejo de Bogotá también está divido, pero las mayorías soportan las solicitudes del alcalde. Concejales de Bogotá, Daniel Briceño del Centro Democrático, Juan David Quintero de la Colación Nuevo Liberalismo, En Marcha y Julián Rodríguez Sastoque de Alianza Verde se unieron para hacer frente a la resolución del Ministerio de Ambiente, solicitando suspender el trámite. “Defender a Bogotá de la imposición antidemocrática y antiambiental de Susana Muhamad”.

