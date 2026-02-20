Amenazan y disparan a funcionarios de la CAR, en operativo por proteger a un oso andino

Oso andino. Foto: Diegotellezph

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) denunciaron haber sido víctimas de amenazas, intimidaciones y disparos, mientras adelantaban un operativo para proteger a un oso andino en zona rural del municipio de Villapinzón, en el norte de Cundinamarca.

De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron en la vereda Soatama, en medio de las labores de seguimiento y protección de fauna silvestre, luego de que en las últimas semanas se reportara la presencia de un oso de anteojos, en la cuenca alta del río Bogotá.

Ante la gravedad de la situación, el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, rechazó públicamente los ataques y pidió garantías para la seguridad de los funcionarios. “Con profundo pesar debo informar que nuestros técnicos han sido objeto de amenazas, agresiones y disparos durante el desarrollo de sus labores de protección ambiental”, señaló el directivo.

Denuncias contra concejales

Ballesteros también denunció presuntas intimidaciones y calumnias por parte de algunos miembros del Concejo Municipal de Villapinzón, hechos que, según indicó, serán puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y otras autoridades competentes.

“Los concejales son servidores públicos obligados a respaldar la labor ambiental, no a poner en riesgo la vida de nuestros funcionarios”, afirmó. El director pidió respeto por el trabajo de la CAR y señaló que serán los organismos de control los encargados de determinar posibles responsabilidades disciplinarias o penales.

Lea más: Cae banda que robaba carros con clonador de controles en Tunjuelito

Importancia del oso andino

La entidad recordó que la protección del oso de anteojos es una de sus prioridades, al tratarse de una especie emblemática de los ecosistemas altoandinos y de páramo, cuya presencia indica avances en procesos de conservación y restauración ambiental. “La presencia del oso refleja que se están recuperando los hábitats naturales. Su protección es un deber colectivo”, reiteró la CAR.

A finales de enero, la Corporación firmó el Pacto por la Protección del Oso Andino, un acuerdo con autoridades locales y actores del territorio para fortalecer la conservación del corredor biológico de la especie.

Como parte de esta iniciativa, se entregaron herramientas pedagógicas y cuatro cámaras trampa para fortalecer el monitoreo científico y comunitario.

“El oso andino no es nuestro enemigo. Es parte de nuestra historia y nuestra riqueza natural. Podemos protegerlo sin afectar nuestros medios de vida”, destacó Ballesteros.

Finalmente, la CAR agradeció el apoyo de las comunidades locales y reiteró el llamado a trabajar de manera conjunta por la protección de la fauna silvestre y la convivencia armónica con el entorno.

Lea más: Tenían estufa y hasta un televisor: desmontan 11 cambuches en canal de Comuneros

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.