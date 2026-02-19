Tenían estufa y hasta un televisor: desmontan 11 cambuches en canal de Comuneros

De acuerdo con las autoridades, siete eran jóvenes entre 14 y 28 años, seis adultos entre 29 y 59 años y cuatro personas mayores de 60 años. Foto: Defensoria de espacio público (DADEP)

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como parte de las acciones para recuperar el espacio público y mejorar la seguridad en sectores priorizados de Bogotá, el Distrito adelantó una jornada de intervención en el canal Comuneros, entre la carrera 30 y 35, en la localidad de Puente Aranda, que dejó como resultado el desmonte de once cambuches y la atención a 17 personas en condición de habitabilidad en calle.

Este lugar ha sido foco de varias actividades delictivas como la venta de alucinógenos y hurtos, por lo cual la ciudadanía clama continuamente la intervención de las autoridades.

En atención a este llamado, las autoridades efectuaron una visita sorpresa al lugar y, durante el operativo, encontraron una estructura improvisada que, según sus ocupantes, llevaba cerca de 17 años instalada en el lugar. El cambuche, construido de manera artesanal, contaba con televisor, estufa, reproductor de DVD y una conexión ilegal de energía eléctrica, que fue desconectada de inmediato.

La intervención permitió recuperar cerca de 600 metros lineales de espacio público en la UPZ Ciudad Montes, en los sectores de Comuneros y Pensilvania. En total, fueron desmontados nueve cambuches estructurados artesanalmente y dos tipo carreta, además de la incautación de varias armas blancas.

Atención social a habitantes de calle

En el operativo fueron abordadas 17 personas en condición de calle, quienes recibieron orientación por parte de los equipos sociales del Distrito. De ellas, siete eran jóvenes entre 14 y 28 años, seis adultos entre 29 y 59 años y cuatro personas mayores de 60 años.

Las autoridades informaron que estas personas fueron remitidas a la oferta institucional disponible, con el objetivo de facilitar su acceso a programas de atención, protección y acompañamiento.

Lea más: Imprudente y agresivo: motero golpeó anciano, que le reclamó por transitar en zona peatonal

Trabajo articulado entre entidades

La jornada contó con la participación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía de Bogotá, la Alcaldía Local de Puente Aranda, la UAESP, el DADEP, Aguas de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social, entre otras entidades.

Además del desmonte de las estructuras, se realizó el retiro de residuos acumulados a lo largo del canal. El material fue cargado en volquetas para su disposición final, como parte del proceso de recuperación ambiental del sector.

Estrategia de prevención y seguridad

Según informó el Distrito, esta intervención hace parte de la estrategia Distritos Seguros del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia (PISCJ), que busca actuar de manera preventiva en puntos críticos de la ciudad para reducir factores de riesgo y mejorar la convivencia.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos busca recuperar el espacio público, fortalecer la seguridad y mitigar problemáticas asociadas al desorden, el consumo de sustancias y la ocupación irregular.

Con estas acciones, el Distrito reiteró su compromiso con la recuperación del entorno urbano, la atención social a poblaciones vulnerables y el fortalecimiento de la seguridad en la localidad de Puente Aranda.

Lea más: Conductor: conozca dónde consultar la ubicación de las cámaras de fotodetección en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.