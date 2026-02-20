Cae banda que robaba carros con clonador de controles en Tunjuelito

La Policía informó que uno de los capturados tiene antecedentes por hurto y porte ilegal de armas, y que habría cumplido una condena de 18 años en un centro carcelario. Foto: Policía metropolitana de bogot

Cuatro hombres señalados de integrar una banda dedicada al hurto de vehículos fueron capturados en las últimas horas en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, durante un operativo de la Policía.

El caso se registró en el barrio San Benito, luego de que fuera reportado el robo de un automóvil bajo la modalidad de halado, usando un clonador de controles remotos. Tras la alerta, se activó el Plan Candado y el vehículo fue ubicado sobre la avenida Boyacá.

Durante la persecución, los ocupantes abandonaron el carro hurtado e intentaron escapar en otro automotor. En medio del procedimiento se presentó un intercambio de disparos y, minutos después, los uniformados lograron interceptarlos y capturar a los cuatro implicados.

En el operativo fue incautado un revólver con munición. Además, uno de los detenidos resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica.

Según la Policía, uno de los capturados tiene antecedentes por hurto y porte ilegal de armas, y habría cumplido una condena de 18 años en prisión.

Además, durante el operativo fue recuperado otro vehículo, aparte del que había sido reportado como robado, lo que refuerza la hipótesis de que el grupo estaría vinculado a más casos de hurto en este sector de la ciudad.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea 123, con el fin de facilitar una respuesta oportuna.

