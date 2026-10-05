¡Atención conductores! Hoy arranca nuevo piloto de ingreso a Bogotá por la calle 13

Este lunes 5 de octubre arranca el piloto con el que la Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Secretaría Distrital de Movilidad y la Alcaldía de Mosquera buscan transformar, en un inico de manera temporal, el ingreso a la capital desde la Sabana Occidente. La medida, concebida para mitigar los habituales y extenuantes trancones de la calle 13 durante las horas pico de la mañana, operará de lunes a viernes entre las 5:30 y las 9:30 a. m. durante el próximo mes.

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El principal objetivo de la prueba es evaluar, con datos de velocidad y tiempos de desplazamiento en mano, si esta estrategia logra descongestionar un corredor crítico por el que entran en promedio 14.300 vehículos en una sola hora pico, generando atascos que han alcanzado los siete kilómetros. Según los cálculos oficiales, un viaje desde Mosquera hasta la carrera 128 suele demandar cerca de una hora y media. “Ingresar a Bogotá por el occidente en las horas de la mañana representa un reto para miles de personas. Este piloto nos permitirá evaluar una nueva alternativa y tomar decisiones con base en los resultados”, aseguró la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

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Así opera la nueva ruta alternativa en la calle 13

Durante las cuatro horas diarias de restricción en el corredor, los conductores que ingresan a Bogotá por la calle 13 pueden tomar un desvío habilitado de la siguiente manera:

Carrera 128: operará hacia el norte, entre la calle 13 y la avenida La Esperanza.

operará hacia el norte, entre la calle 13 y la avenida La Esperanza. Avenida La Esperanza: funcionará hacia el oriente, conectando las carreras 128 y 103.

funcionará hacia el oriente, conectando las carreras 128 y 103. Carrera 103: irá hacia el norte, desde la avenida La Esperanza hasta empalmar con la calle 26.

Este esquema busca canalizar el trafico hacia distintos puntos de la ciudad sin depender exclusivamente de la saturada calle 13. Por su parte, quienes necesiten salir hacia el occidente en ese horario podrán empalmar la avenida Ciudad de Cali con la calle 13, o bien optar por la carrera 100 para tomar la calle 17 rumbo a la avenida Centenario.

En las vías, agentes civiles, el Grupo Guía, la Policía de Tránsito y la Dirección de Tránsito y Transporte permanecen desplegados para orientar a la ciudadanía.

Nuevos retornos y desvíos en el SITP por el piloto

La puesta en marcha del piloto también trae modificaciones físicas en la movilidad de ambos costados del límite regional. En Mosquera, los vehículos que salgan por la transversal 1 hacia la calle 13 ya no podrán usar el retorno de Italcol; en su lugar, deben utilizar el habilitado a la altura de la Secretaría de Movilidad de ese municipio. Del lado bogotano, el tradicional retorno de la carrera 137A fue eliminado y trasladado a la carrera 137C, quedando este último como un punto exclusivo para rutas intermunicipales.

Asimismo, el impacto se extiende al transporte público: 14 rutas del componente TransMiZonal que circulan hacia el occidente presentan modificaciones en el tramo final de sus trayectos. Dado que las autoridades no detallaron en su momento el desglose de cada desvío, se reitera la recomendación a los usuarios de consultar la aplicación oficial TransMiApp antes de iniciar sus desplazamientos.

Al cumplirse el mes de prueba, los equipos técnicos distritales y regionales cruzarán las mediciones de tiempos y velocidades para determinar si el corredor alternativo se institucionaliza o si requiere ajustes de fondo.