Convocatoria laboral ofrece más de 1.800 vacantes en Bogotá, así puede aplicar

Esta semana, del 20 al 26 de octubre, la Secretaría de Desarrollo Económico y varias empresas aliadas anunciaron una convocatoria que ofrecerá 1.833 oportunidades laborales en Bogotá.
De acuerdo con la entidad, el 82% de las vacantes corresponden al sector de servicios, seguido de comercio, industria y transporte.
Las ofertas
En primera medida, la entidad señaló que las vacantes tienen salarios que oscilan entre uno y seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La variación depende del perfil y nivel de formación requerido.
Por otro lado, la experiencia máxima solicitada es de siete años y 1.128 vacantes no requieren experiencia previa.
¿Dónde inscribirse?
Las personas interesadas podrán registrar o actualizar la hoja de vida en la página web del Servicio Distrital de Empleo, donde, además, encontrarán información detallada de las vacantes.
Por otro lado, esta semana, en la localidad de Ciudad Bolívar, está la Unidad Móvil de Empleo en el barrio San Francisco (Diagonal 62 Sur # 20F-20). El servicio lo dan de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Los cargos
Algunos de los cargos que tendrán disponibilidad durante la jornada son:
- Abogado inmobiliario
- Analista senior de contabilidad
- Analista senior de control y gestión
- Analista senior de impuestos
- Analista senior de operaciones
- Analista senior de ingeniería logística
- Analista senior de infraestructura T.I.
- Analista senior de macro layout
- Coordinador de cartera
- Especialista de contabilidad
- Especialista cuentas por pagar
- Gestor inmobiliario
- Auxiliar en servicios farmacéuticos
- Guarda de seguridad (vacante disponible para personas con discapacidad física)
- Panaderos
- Auxiliar de elaboración hornos
- Administrador de tienda
- Encuestador
- Auxiliar de ruta o de ventas licencia C2
- Operario de producción
- Auxiliar de bodega
- Asesor comercial
- Asesor comercial call center
- Administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies
- Auxiliar de cocina
- Ajustador matricero
- Analista profesional de bienestar
- Ingeniero de procesos
- Auxiliar de almacén/bodega
- Almacenista
- Almacenista de casino
- Operario técnico en pintura
- Operario de inyección
- Operario en soplado
- Técnico locativo electricista
- Ejecutivo de cuenta
- Auxiliar de tesorería/cajero
- Auxiliar de experiencia al cliente
- Gerentes de punto
- Técnico en refrigeración
- Nutricionista
- Analista comercial y marketing
- Asistente de tecnología y sistemas
- Coordinador de asuntos regulatorios
- Asistente de eventos
- Analista de desarrollo galénico
- Analista de asuntos regulatorios
- Asistente de operaciones digitales
- Visitador médico
- Jefe de mercadeo
- Odontólogo general
- Abogado
- Jefe de talento humano
- Jefe contable
- Director de laboratorio
- Conductor entregador
- Instrumentador quirúrgico logístico
