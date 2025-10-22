Convocatoria laboral ofrece más de 1.800 vacantes en Bogotá, así puede aplicar

Empleo en Bogotá. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta semana, del 20 al 26 de octubre, la Secretaría de Desarrollo Económico y varias empresas aliadas anunciaron una convocatoria que ofrecerá 1.833 oportunidades laborales en Bogotá.

Lea más: ¿Participará? Todo listo para el Simulacro Distrital 2025: empieza a las 10:30 a.m.

De acuerdo con la entidad, el 82% de las vacantes corresponden al sector de servicios, seguido de comercio, industria y transporte.

👗¿Buscas trabajo en el mundo de la moda y quieres empleo para fin de año? 😍



Este jueves 23 de octubre tenemos una feria de empleo pensada para ti.#AquíSíPasa Más de 25 empresas del sector te esperan con más de 6.000 vacantes disponibles, y desde la Agencia Distrital de… pic.twitter.com/AM8QshPqze — Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) October 21, 2025

Más noticias: Audios inéditos revelarían plan extorsivo en contra de Juan Felipe Rincón

Las ofertas

En primera medida, la entidad señaló que las vacantes tienen salarios que oscilan entre uno y seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La variación depende del perfil y nivel de formación requerido.

Por otro lado, la experiencia máxima solicitada es de siete años y 1.128 vacantes no requieren experiencia previa.

¿Dónde inscribirse?

Las personas interesadas podrán registrar o actualizar la hoja de vida en la página web del Servicio Distrital de Empleo, donde, además, encontrarán información detallada de las vacantes.

Por otro lado, esta semana, en la localidad de Ciudad Bolívar, está la Unidad Móvil de Empleo en el barrio San Francisco (Diagonal 62 Sur # 20F-20). El servicio lo dan de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Los cargos

Algunos de los cargos que tendrán disponibilidad durante la jornada son:

Abogado inmobiliario

Analista senior de contabilidad

Analista senior de control y gestión

Analista senior de impuestos

Analista senior de operaciones

Analista senior de ingeniería logística

Analista senior de infraestructura T.I.

Analista senior de macro layout

Coordinador de cartera

Especialista de contabilidad

Especialista cuentas por pagar

Gestor inmobiliario

Auxiliar en servicios farmacéuticos

Guarda de seguridad (vacante disponible para personas con discapacidad física)

Panaderos

Auxiliar de elaboración hornos

Administrador de tienda

Encuestador

Auxiliar de ruta o de ventas licencia C2

Operario de producción

Auxiliar de bodega

Asesor comercial

Asesor comercial call center

Administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies

Auxiliar de cocina

Ajustador matricero

Analista profesional de bienestar

Ingeniero de procesos

Auxiliar de almacén/bodega

Almacenista

Almacenista de casino

Operario técnico en pintura

Operario de inyección

Operario en soplado

Técnico locativo electricista

Ejecutivo de cuenta

Auxiliar de tesorería/cajero

Auxiliar de experiencia al cliente

Gerentes de punto

Técnico en refrigeración

Nutricionista

Analista comercial y marketing

Asistente de tecnología y sistemas

Coordinador de asuntos regulatorios

Asistente de eventos

Analista de desarrollo galénico

Analista de asuntos regulatorios

Asistente de operaciones digitales

Visitador médico

Jefe de mercadeo

Odontólogo general

Abogado

Jefe de talento humano

Jefe contable

Director de laboratorio

Conductor entregador

Instrumentador quirúrgico logístico

Le puede interesar: Extensión de Metro de Bogotá hasta la calle 100: estos serían los retos e impactos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.